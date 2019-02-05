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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1438143914401441 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.5 5 461 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 138 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 124 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 94 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 43 Всього голосів : 461 Додано: Сер 06 лют, 2019 18:04 Квесторе_поверніться написав: gonzo написав: Подскажите как можно повлиять на это убогое заведение называющие себя банком, ситуация



Пол года назад маму пришла сделать пенсионную карточку(принудительно заставили на ощад, в итоге спустя пол года карточки нет.



6-7 посещений отделения, кормят левыми отговорками, то карточка на другом отделении вот вот придет, то мы не знаем где она, и тд



сегодня вышли на новый уровень, сказали ВОЗМОЖНО она в отделении на лукьяновке но мы не можем дозвониться поэтому сьездите спросите вдруг она там, само отделение на палаце украина, это уже на насмешку похоже, в книгу жалоб отписались но сомневаюсь что поможет.



может у кого то был похожий опыт? за 6 месяцев я ее от руки бы нарисовал и пешком доставил. Подскажите как можно повлиять на это убогое заведение называющие себя банком, ситуацияПол года назад маму пришла сделать пенсионную карточку(принудительно заставили на ощад, в итоге спустя пол года карточки нет.6-7 посещений отделения, кормят левыми отговорками, то карточка на другом отделении вот вот придет, то мы не знаем где она, и тдсегодня вышли на новый уровень, сказали ВОЗМОЖНО она в отделении на лукьяновке но мы не можем дозвониться поэтому сьездите спросите вдруг она там, само отделение на палаце украина, это уже на насмешку похоже, в книгу жалоб отписались но сомневаюсь что поможет.может у кого то был похожий опыт? за 6 месяцев я ее от руки бы нарисовал и пешком доставил.

Закрити рахунок і відкрити інший. Отримати картку і ревізити. Потім реквізити закинути в пенсійну контору. Закрити рахунок і відкрити інший. Отримати картку і ревізити. Потім реквізити закинути в пенсійну контору. все проще,если ваша не полковник ЗСУ,то без проблем или почта или любой другой банк все проще,если ваша не полковник ЗСУ,то без проблем или почта или любой другой банк никому не верю sens

Повідомлень: 11298 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 18:18 Квесторе_поверніться написав: gonzo написав: Подскажите как можно повлиять на это убогое заведение называющие себя банком, ситуация



Пол года назад маму пришла сделать пенсионную карточку(принудительно заставили на ощад, в итоге спустя пол года карточки нет.



6-7 посещений отделения, кормят левыми отговорками, то карточка на другом отделении вот вот придет, то мы не знаем где она, и тд



сегодня вышли на новый уровень, сказали ВОЗМОЖНО она в отделении на лукьяновке но мы не можем дозвониться поэтому сьездите спросите вдруг она там, само отделение на палаце украина, это уже на насмешку похоже, в книгу жалоб отписались но сомневаюсь что поможет.



может у кого то был похожий опыт? за 6 месяцев я ее от руки бы нарисовал и пешком доставил. Подскажите как можно повлиять на это убогое заведение называющие себя банком, ситуацияПол года назад маму пришла сделать пенсионную карточку(принудительно заставили на ощад, в итоге спустя пол года карточки нет.6-7 посещений отделения, кормят левыми отговорками, то карточка на другом отделении вот вот придет, то мы не знаем где она, и тдсегодня вышли на новый уровень, сказали ВОЗМОЖНО она в отделении на лукьяновке но мы не можем дозвониться поэтому сьездите спросите вдруг она там, само отделение на палаце украина, это уже на насмешку похоже, в книгу жалоб отписались но сомневаюсь что поможет.может у кого то был похожий опыт? за 6 месяцев я ее от руки бы нарисовал и пешком доставил.

Закрити рахунок і відкрити інший. Отримати картку і ревізити. Потім реквізити закинути в пенсійну контору. Закрити рахунок і відкрити інший. Отримати картку і ревізити. Потім реквізити закинути в пенсійну контору.

к сожелению не вариант для определенной категории получателей только ощадбанк. к сожелению не вариант для определенной категории получателей только ощадбанк. gonzo Повідомлень: 98 З нами з: 05.01.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лют, 2019 18:25 Re: Ощадбанк gonzo написав: к сожелению не вариант для определенной категории получателей только ощадбанк. к сожелению не вариант для определенной категории получателей только ощадбанк.

Так про Мій банк і мова.

Закривається старий рахунок в Ощаді. Так про Мій банк і мова.Закривається старий рахунок в Ощаді. Гриценко...наш Президент

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27575 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1403 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1438143914401441 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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