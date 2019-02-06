Додано: Сер 06 лют, 2019 18:56

Я жаловался на горячку. Через месяц отзвонился даже "региональный менеджер по чему-то там". Но вопрос был про почти всегда нерабочий терминал самообслуживания, и неклиентоориентированный персонал. Этот менеджер сказал, что отделение и так собирались закрывать, поэтому там всё так работает. Ещё через месяц его таки закрыли совсем.



Может ещё на фейсбуке им в группе написать? Сейчас все конторы в первую очередь почему-то там реагируют

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин