gonzo написав:Подскажите как можно повлиять на это убогое заведение называющие себя банком, ситуация
Пол года назад маму пришла сделать пенсионную карточку(принудительно заставили на ощад, в итоге спустя пол года карточки нет.
6-7 посещений отделения, кормят левыми отговорками, то карточка на другом отделении вот вот придет, то мы не знаем где она, и тд
сегодня вышли на новый уровень, сказали ВОЗМОЖНО она в отделении на лукьяновке но мы не можем дозвониться поэтому сьездите спросите вдруг она там, само отделение на палаце украина, это уже на насмешку похоже, в книгу жалоб отписались но сомневаюсь что поможет.
может у кого то был похожий опыт? за 6 месяцев я ее от руки бы нарисовал и пешком доставил.
Закрити рахунок і відкрити інший. Отримати картку і ревізити. Потім реквізити закинути в пенсійну контору.
все проще,если ваша не полковник ЗСУ,то без проблем или почта или любой другой банк
gonzo написав:Подскажите как можно повлиять на это убогое заведение называющие себя банком, ситуация
Пол года назад маму пришла сделать пенсионную карточку(принудительно заставили на ощад, в итоге спустя пол года карточки нет.
6-7 посещений отделения, кормят левыми отговорками, то карточка на другом отделении вот вот придет, то мы не знаем где она, и тд
сегодня вышли на новый уровень, сказали ВОЗМОЖНО она в отделении на лукьяновке но мы не можем дозвониться поэтому сьездите спросите вдруг она там, само отделение на палаце украина, это уже на насмешку похоже, в книгу жалоб отписались но сомневаюсь что поможет.
может у кого то был похожий опыт? за 6 месяцев я ее от руки бы нарисовал и пешком доставил.
Закрити рахунок і відкрити інший. Отримати картку і ревізити. Потім реквізити закинути в пенсійну контору.
к сожелению не вариант для определенной категории получателей только ощадбанк.
gonzo написав:к сожелению не вариант для определенной категории получателей только ощадбанк.
Так про Мій банк і мова. Закривається старий рахунок в Ощаді.
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Квесторе_поверніться написав:Закрити рахунок і відкрити інший. Отримати картку і ревізити. Потім реквізити закинути в пенсійну контору.
Нет такого. Отделение пенсионного фонда подписывает соглашение ТОЛЬКО с местными отделениями банков. Много чего по депо тупо отсекается. Остается только +0,5 % за предьявление пенсионного удостоверения.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Я жаловался на горячку. Через месяц отзвонился даже "региональный менеджер по чему-то там". Но вопрос был про почти всегда нерабочий терминал самообслуживания, и неклиентоориентированный персонал. Этот менеджер сказал, что отделение и так собирались закрывать, поэтому там всё так работает. Ещё через месяц его таки закрыли совсем.
Может ещё на фейсбуке им в группе написать? Сейчас все конторы в первую очередь почему-то там реагируют
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Я жаловался на горячку. Через месяц отзвонился даже "региональный менеджер по чему-то там". Но вопрос был про почти всегда нерабочий терминал самообслуживания, и неклиентоориентированный персонал. Этот менеджер сказал, что отделение и так собирались закрывать, поэтому там всё так работает. Ещё через месяц его таки закрыли совсем.
Может ещё на фейсбуке им в группе написать? Сейчас все конторы в первую очередь почему-то там реагируют
В мене подібна ситуація . Кошти поступили на київське відділення на закритий рахунок. Назад повернути не встигли,кінець року. Відкрив карту в центральному регіональному,вже місяць в Києві кошти шукають,щоб перевести. Впливу ніякого на них))