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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1440144114421443>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 20:29

  demichh написав:Ново-пышный дизайн МАКАки
https://hkar.ru/Xd7N


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Какой-то Дельта-дизайн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:18

Мій банк запізнюється з обміном онлайн валют.
Пишний мабуть не слуга народу. :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:42

Re: Ощадбанк

Квесторе_поверніться написав:Мій банк запізнюється з обміном онлайн валют.
Пишний мабуть не слуга народу. :(
о да, хотелось бы!
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:54

Re: Ощадбанк

сдохло усе - и иб и приложуха :-(
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:44

Re: Ощадбанк

Не працювали в АТБ ощадівські термінали - залишився без кешбека і грейса.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:09

  Stringer написав:сдохло усе - и иб и приложуха :-(

Виникла помилка. Спробуйте пізніше або зверніться до служби підтримки :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:09

IБ форичить вже.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:20

Господа, подскажите... если через WEB24/7 с депокарты скинуть на Мою Карту и с МК уже уйти через тас2ю дальше... будет ли в этом случае овер по МК? Спасибо
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:41

  Карамболь написав:Господа, подскажите... если через WEB24/7 с депокарты скинуть на Мою Карту и с МК уже уйти через тас2ю дальше... будет ли в этом случае овер по МК? Спасибо

я бы дал гривне отлежаться хотя бы сутки на Моей Карте. ИМХО лучше сутки подождать чем потом разбираться с ихней гор линией и доказывать что ты не верблюд
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:45

  Andey написав:
  Карамболь написав:Господа, подскажите... если через WEB24/7 с депокарты скинуть на Мою Карту и с МК уже уйти через тас2ю дальше... будет ли в этом случае овер по МК? Спасибо

я бы дал гривне отлежаться хотя бы сутки на Моей Карте. ИМХО лучше сутки подождать чем потом разбираться с ихней гор линией и доказывать что ты не верблюд

а сразу с депозитки щас низзя уйти через ТАС2Ю?

ПС. В вэб-Ощад24/7 есть онлайн-Выписка. Не путать со списком операций, который тоже есть :) так вот как тока в Выписке появилась проводка по приходу, так сразу этот приход мона слать СЭПом и р2р. Обычно проводки между своими проходили еще полгода назад за 10..15мин
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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