Мій банк запізнюється з обміном онлайн валют. Пишний мабуть не слуга народу.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Карамболь написав:Господа, подскажите... если через WEB24/7 с депокарты скинуть на Мою Карту и с МК уже уйти через тас2ю дальше... будет ли в этом случае овер по МК? Спасибо
я бы дал гривне отлежаться хотя бы сутки на Моей Карте. ИМХО лучше сутки подождать чем потом разбираться с ихней гор линией и доказывать что ты не верблюд
а сразу с депозитки щас низзя уйти через ТАС2Ю?
ПС. В вэб-Ощад24/7 есть онлайн-Выписка. Не путать со списком операций, который тоже есть так вот как тока в Выписке появилась проводка по приходу, так сразу этот приход мона слать СЭПом и р2р. Обычно проводки между своими проходили еще полгода назад за 10..15мин