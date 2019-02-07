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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1440144114421443

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 461
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 461
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:13

clientage в тас2ю подвязана мк... в выписке вроде бы как приход есть, но ток не понятно проведён ли он по счёту... там же только дата операции есть, а даты проводки нету... а когда кликаешь по № счёта, то пишет что сумма в блоке... кстати и в истории операций тоже в блоке и пишет, что "обрабатывается"... в общем подожду пока...:roll:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:15

  Карамболь написав:clientage в тас2ю подвязана мк... в выписке вроде бы как приход есть, но ток не понятно проведён ли он по счёту... там же только дата операции есть, а даты проводки нету... а когда кликаешь по № счёта, то пишет что сумма в блоке... кстати и в истории операций тоже в блоке и пишет, что "обробатывается"... в общем подожду пока...:roll:

Ждите дату проводки, она может появиться на 1..2ч раньше снятия блока :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1440144114421443
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