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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:13
clientage в тас2ю подвязана мк... в выписке вроде бы как приход есть, но ток не понятно проведён ли он по счёту... там же только дата операции есть, а даты проводки нету... а когда кликаешь по № счёта, то пишет что сумма в блоке... кстати и в истории операций тоже в блоке и пишет, что "обрабатывается"... в общем подожду пока...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:15
Ждите дату проводки, она может появиться на 1..2ч раньше снятия блока
... делайте хоть что-нибудь!
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