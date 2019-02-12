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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1445144614471448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
44
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:48

А с привязанной карты другого банка, оплата коммуналки с комиссией в ощАде?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Кассандра написав:день начисления % по МЗ

26 прОцент капає

Повторяю - день биллинга в ощаде 25-е число и %% по МЗ начисляют 25-го после 21 часа, но капают они на карту уже 26-го, при этом банк ссылается на тех. особенности этой операции. Депозит тоже можно забрать в день окончания, но если этого не сделать, то он автоматом падает на карту на другой день, причём без какой-либо компенсации по %. И это тоже объясняют техническими особенностями софта.
Кассандра
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  #<1 ... 1445144614471448
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