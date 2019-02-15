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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:48
А с привязанной карты другого банка, оплата коммуналки с комиссией в ощАде?
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:29
Повторяю - день биллинга в ощаде 25-е число и %% по МЗ начисляют 25-го после 21 часа, но капают они на карту уже 26-го, при этом банк ссылается на тех. особенности этой операции. Депозит тоже можно забрать в день окончания, но если этого не сделать, то он автоматом падает на карту на другой день, причём без какой-либо компенсации по %. И это тоже объясняют техническими особенностями софта.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:21
Andey
вам на профільну гілку по бумагах
viewtopic.php?p=4582641#p4582641
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:50
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