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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1445144614471448

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
44
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:48

А с привязанной карты другого банка, оплата коммуналки с комиссией в ощАде?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Кассандра написав:день начисления % по МЗ

26 прОцент капає

Повторяю - день биллинга в ощаде 25-е число и %% по МЗ начисляют 25-го после 21 часа, но капают они на карту уже 26-го, при этом банк ссылается на тех. особенности этой операции. Депозит тоже можно забрать в день окончания, но если этого не сделать, то он автоматом падает на карту на другой день, причём без какой-либо компенсации по %. И это тоже объясняют техническими особенностями софта.
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:38

Панове, а через Ощад можно купить облигации ОВГЗ(гривна/доллар)?
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:21

Andey

вам на профільну гілку по бумагах

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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:50

  Кассандра написав:atcan1948 Мизантрóп сказал про эту дату к тому, что 25 число - день биллинга в ощаде для карт - день начисления % по МЗ, списание комиссий и т.д. в том числе и платы за смс

Я в курсе.Спасибо.
atcan1948
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:17

Re: Ощадбанк

Andey написав:Панове, а через Ощад можно купить облигации ОВГЗ(гривна/доллар)?
можно обращаться в вип центры или вип менеджерам.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 08:14

  vadymbanker написав:
Andey написав:Панове, а через Ощад можно купить облигации ОВГЗ(гривна/доллар)?
можно обращаться в вип центры или вип менеджерам.

К начальник отделения обращайтесь
никому не верю
sens
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