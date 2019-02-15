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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 20:48
А с привязанной карты другого банка, оплата коммуналки с комиссией в ощАде?
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demichh
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:29
Квесторе_поверніться написав: Кассандра написав:
день начисления % по МЗ
26 прОцент капає
Повторяю - день биллинга в ощаде 25-е число и %% по МЗ начисляют 25-го после 21 часа, но капают они на карту уже 26-го, при этом банк ссылается на тех. особенности этой операции. Депозит тоже можно забрать в день окончания, но если этого не сделать, то он автоматом падает на карту на другой день, причём без какой-либо компенсации по %. И это тоже объясняют техническими особенностями софта.
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Кассандра
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:38
Панове, а через Ощад можно купить облигации ОВГЗ(гривна/доллар)?
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Andey
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:21
Andey
вам на профільну гілку по бумагахviewtopic.php?p=4582641#p4582641
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greenozon
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:50
Кассандра написав:atcan1948
Мизантрóп сказал про эту дату к тому, что 25 число - день биллинга в ощаде для карт - день начисления % по МЗ, списание комиссий и т.д. в том числе и платы за смс
Я в курсе.Спасибо.
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atcan1948
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Додано: Суб 16 лют, 2019 00:17
Andey написав:Панове, а через Ощад можно купить облигации ОВГЗ(гривна/доллар)?
можно обращаться в вип центры или вип менеджерам.
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vadymbanker
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Додано: Суб 16 лют, 2019 08:14
vadymbanker написав:
Andey написав:Панове, а через Ощад можно купить облигации ОВГЗ(гривна/доллар)?
можно обращаться в вип центры или вип менеджерам.
К начальник отделения обращайтесь
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 16 лют, 2019 12:21
sens написав: vadymbanker написав:
Andey написав:Панове, а через Ощад можно купить облигации ОВГЗ(гривна/доллар)?
можно обращаться в вип центры или вип менеджерам.
К начальник отделения обращайтесь
нет, начальники перенаправят в к вип менеджерам.
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vadymbanker
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