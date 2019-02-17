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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:02
Re: Ощадбанк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:53
Мой менагер,он же начальник твбв
никому не верю
Додано: Нед 17 лют, 2019 15:59
Re: Ощадбанк
там где есть премиальные кабинеты или комнаты там и сидит вип менеджер. Позвоните в колл центр и вам перезвонит менеджер по вашей просьбе.
Додано: Нед 17 лют, 2019 20:09
Зачем? Я когда звоню с финансового - вас приветствует вип-линия ощадбанка
никому не верю
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:37
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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