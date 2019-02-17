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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 17:02
sens написав:
В отделении и не начальник
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 16 лют, 2019 17:53
Квесторе_поверніться написав: sens написав:
В отделении и не начальник
Мой менагер,он же начальник твбв
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:38
vadymbanker
Кто такие вип-менеджеры?
The future is not set
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Frei
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Додано: Нед 17 лют, 2019 15:59
Frei написав:vadymbanker
Кто такие вип-менеджеры?
там где есть премиальные кабинеты или комнаты там и сидит вип менеджер. Позвоните в колл центр и вам перезвонит менеджер по вашей просьбе.
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vadymbanker
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Додано: Нед 17 лют, 2019 20:09
vadymbanker написав:
Frei написав:vadymbanker
Кто такие вип-менеджеры?
там где есть премиальные кабинеты или комнаты там и сидит вип менеджер. Позвоните в колл центр и вам перезвонит менеджер по вашей просьбе.
Зачем? Я когда звоню с финансового - вас приветствует вип-линия ощадбанка
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:33
sens
Что для этого нужно?
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Frei
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:36
Frei написав:sens
Что для этого нужно?
Много денег
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curiousobro
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Додано: Нед 17 лют, 2019 23:37
Frei написав:sens
Что для этого нужно?
1000000 на рахунках.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 18 лют, 2019 11:10
Квесторе_поверніться написав: Frei написав:sens
Что для этого нужно?
1000000 на рахунках.
Не так вже й багато для віпа.
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lov2108
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