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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1446144714481449

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 462
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
124
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
44
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:02

Re: Ощадбанк

  sens написав:В отделении и не начальник
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 17:53

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:В отделении и не начальник

Мой менагер,он же начальник твбв
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:38

vadymbanker

Кто такие вип-менеджеры?
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Frei
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:59

Re: Ощадбанк

Frei написав:vadymbanker

Кто такие вип-менеджеры?
там где есть премиальные кабинеты или комнаты там и сидит вип менеджер. Позвоните в колл центр и вам перезвонит менеджер по вашей просьбе.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 20:09

  vadymbanker написав:
Frei написав:vadymbanker

Кто такие вип-менеджеры?
там где есть премиальные кабинеты или комнаты там и сидит вип менеджер. Позвоните в колл центр и вам перезвонит менеджер по вашей просьбе.

Зачем? Я когда звоню с финансового - вас приветствует вип-линия ощадбанка
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:33

sens

Что для этого нужно?
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Frei
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:36

  Frei написав:sens

Что для этого нужно?

Много денег :D
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:37

  Frei написав:sens

Что для этого нужно?

1000000 на рахунках.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 11:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Frei написав:sens

Что для этого нужно?

1000000 на рахунках.

Не так вже й багато для віпа.
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lov2108
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