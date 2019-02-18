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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:44
lov2108 написав: Квесторе_поверніться написав: Frei написав:sens
Что для этого нужно?
1000000 на рахунках.
Не так вже й багато для віпа.
Долларiв
никому не верю
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Додано: Пон 18 лют, 2019 19:08
sens Заздрю вам
The future is not set
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Додано: Вів 19 лют, 2019 05:58
Frei написав:sens
Заздрю вам
Нащо ,я же не пишний и не владелец трастового фонда Рошен
никому не верю
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