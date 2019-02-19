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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1447144814491450

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
44
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 15:44

  lov2108 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Frei написав:sens

Что для этого нужно?

1000000 на рахунках.

Не так вже й багато для віпа.

Долларiв
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 19:08

sens Заздрю вам
The future is not set
Frei
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 05:58

  Frei написав:sens Заздрю вам

Нащо ,я же не пишний и не владелец трастового фонда Рошен
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:12

  sens написав:
  lov2108 написав:
  Квесторе_поверніться написав:1000000 на рахунках.

Не так вже й багато для віпа.

Долларiв

Навіщо Вам стільки? Допоможіть нужденним.
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Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:56

Депозиты в $ и €

Вкладчики Ощадбанка с опытом размещения депозита в $ и €, пожалуйста, поделитесь опытом:
1. Как в Ощаде в возвратом вклада в $ и €? Нет ли проблем с выдачей вклада и процентов в валюте?
2. Нет ли привязки к одному отделению? Могу ли разместить вклад в одном отделении, а получить сумму и проценты в другом отделении?
3. Выгоднее ли разместить депозит через Интернет-банкинг?
4. Есть ли разница в старых и новых отделениях в плане обслуживания?
Никогда не пользовался услугами Ощада. Был опыт с депозитами в Platinum Bank, OTP Bank, Укрсоцбанк, ПриватБанк. Сейчас обратил внимание на процентные ставки по $ и € в Ощаде.
Денис
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:04

  Денис написав:Вкладчики Ощадбанка с опытом размещения депозита в $ и €, пожалуйста, поделитесь опытом:
1. Как в Ощаде в возвратом вклада в $ и €? Нет ли проблем с выдачей вклада и процентов в валюте?
2. Нет ли привязки к одному отделению? Могу ли разместить вклад в одном отделении, а получить сумму и проценты в другом отделении?
3. Выгоднее ли разместить депозит через Интернет-банкинг?
4. Есть ли разница в старых и новых отделениях в плане обслуживания?
Никогда не пользовался услугами Ощада. Был опыт с депозитами в Platinum Bank, OTP Bank, Укрсоцбанк, ПриватБанк. Сейчас обратил внимание на процентные ставки по $ и € в Ощаде.

В банці слід перший депо розмістити в відділенні і отримати карту під депо (під %), зараз дають на 5 років.
1. В поверненням ок, але слід замовляти.
2. Привязки немає. Є привязка в межах регіну (області).
3. Давно не розміщував може щось появилось
4.Обслуговуюсь в нових.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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