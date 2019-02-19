Долларiв
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 лют, 2019 15:44
Долларiв
никому не верю
Додано: Вів 19 лют, 2019 05:58
никому не верю
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:12
Навіщо Вам стільки? Допоможіть нужденним.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:56
Депозиты в $ и €
Вкладчики Ощадбанка с опытом размещения депозита в $ и €, пожалуйста, поделитесь опытом:
1. Как в Ощаде в возвратом вклада в $ и €? Нет ли проблем с выдачей вклада и процентов в валюте?
2. Нет ли привязки к одному отделению? Могу ли разместить вклад в одном отделении, а получить сумму и проценты в другом отделении?
3. Выгоднее ли разместить депозит через Интернет-банкинг?
4. Есть ли разница в старых и новых отделениях в плане обслуживания?
Никогда не пользовался услугами Ощада. Был опыт с депозитами в Platinum Bank, OTP Bank, Укрсоцбанк, ПриватБанк. Сейчас обратил внимание на процентные ставки по $ и € в Ощаде.
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:04
В банці слід перший депо розмістити в відділенні і отримати карту під депо (під %), зараз дають на 5 років.
1. В поверненням ок, але слід замовляти.
2. Привязки немає. Є привязка в межах регіну (області).
3. Давно не розміщував може щось появилось
4.Обслуговуюсь в нових.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:33
1. Подтверждаю
2. Угу
3. Выгоднее, есть бонус +0.25пп кажись. Но, например, ИБ-депо нельзя оставить в залог
4. Скорее не в отделениях разница, а в персонале. Оч. много жёлторотых новичков с блокнотами-конспектами и сонных бальзаковских предпенсов, которым уже ничо не нуна. Ищите менагера 30..35лет, со здоровыми амбициями, который владеет темой без конспекта. Такие чаще действительно встречаются в новых отд-ях
Советую таки разместиться через ИБ с МК.
Оформите мнгновенку МояКартка(МК) в валюте и грн., привяжите ИБ к МК.
Закажите Экономку (МійРахунок) у менагера, она именная, делать могут до 2х недель.
А гроши сразу закиньте через кассу на МК. А с МК в ИБ отройте депо.
Потом когда получите Экономку нужно будет через ИБ перепривязать выплаты по депо на неё. Обнал с Экономки нашару, а с МК - комисс 1%. Зато обслуживание ИБ с МК нашару, а с Экономки будет 7грн/мес
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, sens, slasva, Квесторе_поверніться, Искатель і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор
|