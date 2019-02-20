Додано: Сер 20 лют, 2019 19:33

Квесторе_поверніться написав: Денис написав: Вкладчики Ощадбанка с опытом размещения депозита в $ и €, пожалуйста, поделитесь опытом:

1. Как в Ощаде в возвратом вклада в $ и €? Нет ли проблем с выдачей вклада и процентов в валюте?

2. Нет ли привязки к одному отделению? Могу ли разместить вклад в одном отделении, а получить сумму и проценты в другом отделении?

3. Выгоднее ли разместить депозит через Интернет-банкинг?

4. Есть ли разница в старых и новых отделениях в плане обслуживания?

Никогда не пользовался услугами Ощада. Был опыт с депозитами в Platinum Bank, OTP Bank, Укрсоцбанк, ПриватБанк. Сейчас обратил внимание на процентные ставки по $ и € в Ощаде. Вкладчики Ощадбанка с опытом размещения депозита в $ и €, пожалуйста, поделитесь опытом:1. Как в Ощаде в возвратом вклада в $ и €? Нет ли проблем с выдачей вклада и процентов в валюте?2. Нет ли привязки к одному отделению? Могу ли разместить вклад в одном отделении, а получить сумму и проценты в другом отделении?3. Выгоднее ли разместить депозит через Интернет-банкинг?4. Есть ли разница в старых и новых отделениях в плане обслуживания?Никогда не пользовался услугами Ощада. Был опыт с депозитами в Platinum Bank, OTP Bank, Укрсоцбанк, ПриватБанк. Сейчас обратил внимание на процентные ставки по $ и € в Ощаде.

В банці слід перший депо розмістити в відділенні і отримати карту під депо (під %), зараз дають на 5 років.

1. В поверненням ок, але слід замовляти.

2. Привязки немає. Є привязка в межах регіну (області).

3. Давно не розміщував може щось появилось

4.Обслуговуюсь в нових. В банці слід перший депо розмістити в відділенні і отримати карту під депо (під %), зараз дають на 5 років.1. В поверненням ок, але слід замовляти.2. Привязки немає. Є привязка в межах регіну (області).3. Давно не розміщував може щось появилось4.Обслуговуюсь в нових.

1. Подтверждаю2. Угу3. Выгоднее, есть бонус +0.25пп кажись. Но, например, ИБ-депо нельзя оставить в залог4. Скорее не в отделениях разница, а в персонале. Оч. много жёлторотых новичков с блокнотами-конспектами и сонных бальзаковских предпенсов, которым уже ничо не нуна. Ищите менагера 30..35лет, со здоровыми амбициями, который владеет темой без конспекта. Такие чаще действительно встречаются в новых отд-яхСоветую таки разместиться через ИБ с МК.Оформите мнгновенку МояКартка(МК) в валюте и грн., привяжите ИБ к МК.Закажите Экономку (МійРахунок) у менагера, она именная, делать могут до 2х недель.А гроши сразу закиньте через кассу на МК. А с МК в ИБ отройте депо.Потом когда получите Экономку нужно будет через ИБ перепривязать выплаты по депо на неё. Обнал с Экономки нашару, а с МК - комисс 1%. Зато обслуживание ИБ с МК нашару, а с Экономки будет 7грн/мес