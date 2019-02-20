Насколько лучше?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 10:18
Насколько лучше?
The future is not set
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:37
Re: Ощадбанк
Прочитал статью про "
Я так понимаю выдадут ещё и платежную карту. Может есть какие-то тонкости какой счёт и карту лучше открыть?
Интересно бесплатное зачисление средств субсидии, бесплатное их снятие в банкомате или отправка на карту ПриватБанка, бесплатное обслуживание карты.
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 21 лют, 2019 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:45
Re: Ощадбанк
Колеги, а можна онлайн закрити Мою карту чи треба йти у відділення ?
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:51
|