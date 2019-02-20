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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1448144914501451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
138
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
44
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:18

  valya написав:Денис
Несколько лет пользую под хорошие % по пенсионным, такие же и по ИБ. Сейчас в укргазе конечно по валюте лучше!


Насколько лучше?
The future is not set
Frei
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:37

Re: Ощадбанк

Прочитал статью про "нова модель монетизації субсидій" и интересует этот момент: "Одночасно з виплатою переказу кожному одержувачу субсидії буде відкрито персональний банківський рахунок, на який перераховуватиметься сума субсидії у квітні та травні."

Я так понимаю выдадут ещё и платежную карту. Может есть какие-то тонкости какой счёт и карту лучше открыть?
Интересно бесплатное зачисление средств субсидии, бесплатное их снятие в банкомате или отправка на карту ПриватБанка, бесплатное обслуживание карты.
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 21 лют, 2019 11:48, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:45

Re: Ощадбанк

Колеги, а можна онлайн закрити Мою карту чи треба йти у відділення ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:51

  maxprofit написав:Колеги, а можна онлайн закрити Мою карту чи треба йти у відділення ?

Треба йти.
Але пам'ятайте про різні МФО регіонів: напр., якщо картку відкривали у Львові, то у Києві ви її не закриєте :)
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:46

  Frei написав:
  valya написав:Денис
Несколько лет пользую под хорошие % по пенсионным, такие же и по ИБ. Сейчас в укргазе конечно по валюте лучше!


Насколько лучше?

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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:57

20.02.2019 р. через платіжний термінал, розташований у відділенні Ощадбанку (м. Київ, вул. Срібнокільська, 3г), вирішив поповнити банківську картку Ощадбанку купюрами по 100 гривень. На картку вніс близько 500 — 600 гривень, після чого раптово відбулося перезавантаження терміналу. Хоча термінал пізніше повернув картку, однак внесені через термінал кошти на картці відсутні. Звертаю увагу, що будь-які оголошення, що термінал є зіпсованим або належним чином не працює - відсутні. На цей час написані заяви до банку, але не зрозуміло хто і коли поверне вкрадені терміналом Ощадбанку кошти. І чи слід звертатися з заявою до поліції. 20.02.19 співробітник гарячої лінії на імя Олександр взяв у мене всі персональні дані, включаючи й номер картки банку та номер терміналу, проте не зафіксував мого звернення.щодо повернення вкрадених грошей. Я просто у розпачі від такої роботи банку.
AZV
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:14

  AZV написав: І чи слід звертатися з заявою до поліції.


В суд на терминал потом подадите? :)
Или вы серьезно надеялись что позвоните и сразу зачислят деньги?
Aps
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