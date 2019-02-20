Насколько лучше?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 10:18
Насколько лучше?
The future is not set
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:37
Re: Ощадбанк
Прочитал статью про "
Я так понимаю выдадут ещё и платежную карту. Может есть какие-то тонкости какой счёт и карту лучше открыть?
Интересно бесплатное зачисление средств субсидии, бесплатное их снятие в банкомате или отправка на карту ПриватБанка, бесплатное обслуживание карты.
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 21 лют, 2019 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:45
Re: Ощадбанк
Колеги, а можна онлайн закрити Мою карту чи треба йти у відділення ?
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:51
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:46
на 12 мес. по долларам на 1,5%, а по ЕВРО на 2,5%
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:57
20.02.2019 р. через платіжний термінал, розташований у відділенні Ощадбанку (м. Київ, вул. Срібнокільська, 3г), вирішив поповнити банківську картку Ощадбанку купюрами по 100 гривень. На картку вніс близько 500 — 600 гривень, після чого раптово відбулося перезавантаження терміналу. Хоча термінал пізніше повернув картку, однак внесені через термінал кошти на картці відсутні. Звертаю увагу, що будь-які оголошення, що термінал є зіпсованим або належним чином не працює - відсутні. На цей час написані заяви до банку, але не зрозуміло хто і коли поверне вкрадені терміналом Ощадбанку кошти. І чи слід звертатися з заявою до поліції. 20.02.19 співробітник гарячої лінії на імя Олександр взяв у мене всі персональні дані, включаючи й номер картки банку та номер терміналу, проте не зафіксував мого звернення.щодо повернення вкрадених грошей. Я просто у розпачі від такої роботи банку.
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:14
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:45
вот увидел слово "вкрадені" и прошло желание поделиться
шо в альфе заставили в отд. написать заявление и вернули только после плановой инкасации банкомата
но таки поделился
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:21
Самый худший банк в галактике. Терминал принял 15000 грн. и повесился. Приняли заявление, выдали карту для возврата и две недели ведут расследование??? Т.е. делают следующие математические действия:
1. Сложить суммы всех операций от одной инкасации до второй.
2. Посчитать сумму наличных в сейфе терминала.
3. Найти разницу
Все!!!
Сложно?. Да !!! Практически за гранью реальности. Это же банк, кто тут считать умеет???
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:28
Любезный clientage! Боюсь, что у вас не совсем верные сведения о женском возрасте и в частности о так называемом бальзаковском возрасте
Потому как "бальзаковский возраст" - это возраст женщины около 30 лет. Термин закрепился после выхода в свет повести О. Бальзака "Тридцатилетняя женщина" (1842), в которой описаны супружеские отношения в буржуазной семье.
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