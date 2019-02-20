3806264 написав:
Т.е. делают следующие математические действия:
1. Сложить суммы всех операций от одной инкасации до второй.
2. Посчитать сумму наличных в сейфе терминала.
3. Найти разницу
Все!!!
Сложно?. Да !!! Практически за гранью реальности. Это же банк
В том то и дело,что это банк,а не баня.Математически и в уме все верно.Но тут же нужно все по внутренней процедуре чтобы было.Надо сложить,посчитать,найти,решить,согласовать,завизировать,подписать,
принять,утвердить... и в этой цепочке структурных подразделений и задействованных исполнителей кто-то в отпуске,на больничном или уволился вчера.Вы должны понимать,что это крупный государственный банк.Вы нам тут не это
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