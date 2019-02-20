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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1449145014511452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 464
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
139
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:30

Re: Ощадбанк

Самый худший банк в галактике. Терминал принял 15000 грн. и повесился. Приняли заявление, выдали карту для возврата и две недели ведут расследование??? Т.е. делают следующие математические действия:
1. Сложить суммы всех операций от одной инкасации до второй.
2. Посчитать сумму наличных в сейфе терминала.
3. Найти разницу
Все!!!
Сложно?. Да !!! Практически за гранью реальности. Это же банк, кто тут считать умеет???
3806264
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:44

Re: Ощадбанк

  3806264 написав:Т.е. делают следующие математические действия:
1. Сложить суммы всех операций от одной инкасации до второй.
2. Посчитать сумму наличных в сейфе терминала.
3. Найти разницу
Все!!!
Сложно?. Да !!! Практически за гранью реальности. Это же банк

В том то и дело,что это банк,а не баня.Математически и в уме все верно.Но тут же нужно все по внутренней процедуре чтобы было.Надо сложить,посчитать,найти,решить,согласовать,завизировать,подписать,
принять,утвердить... и в этой цепочке структурных подразделений и задействованных исполнителей кто-то в отпуске,на больничном или уволился вчера.Вы должны понимать,что это крупный государственный банк.Вы нам тут не это :D
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Хутін Пуй
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