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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:30
Самый худший банк в галактике. Терминал принял 15000 грн. и повесился. Приняли заявление, выдали карту для возврата и две недели ведут расследование??? Т.е. делают следующие математические действия:
1. Сложить суммы всех операций от одной инкасации до второй.
2. Посчитать сумму наличных в сейфе терминала.
3. Найти разницу
Все!!!
Сложно?. Да !!! Практически за гранью реальности. Это же банк, кто тут считать умеет???
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Додано: Чет 21 лют, 2019 18:44
3806264 написав:
Т.е. делают следующие математические действия:
1. Сложить суммы всех операций от одной инкасации до второй.
2. Посчитать сумму наличных в сейфе терминала.
3. Найти разницу
Все!!!
Сложно?. Да !!! Практически за гранью реальности. Это же банк
В том то и дело,что это банк,а не баня.Математически и в уме все верно.Но тут же нужно все по внутренней процедуре чтобы было.Надо сложить,посчитать,найти,решить,согласовать,завизировать,подписать,
принять,утвердить... и в этой цепочке структурных подразделений и задействованных исполнителей кто-то в отпуске,на больничном или уволился вчера.Вы должны понимать,что это крупный государственный банк.Вы нам тут не это
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Додано: Чет 21 лют, 2019 19:12
3806264 написав:
Самый худший банк в галактике. Терминал принял 15000 грн. и повесился. Приняли заявление, выдали карту для возврата и две недели ведут расследование??? Т.е. делают следующие математические действия:
1. Сложить суммы всех операций от одной инкасации до второй.
2. Посчитать сумму наличных в сейфе терминала.
3. Найти разницу
Все!!!
Сложно?. Да !!! Практически за гранью реальности. Это же банк, кто тут считать умеет???
Это может осложняться тем, что терминал мог зажать не только Ваши деньги, например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 21 лют, 2019 19:30
Кассандра написав:
Любезный clientage! Боюсь, что у вас не совсем верные сведения о женском возрасте и в частности о так называемом бальзаковском возрасте
Так то коли було. Зараз ВООЗ офіційно вважає молодість до 44 років
Не так добре з грошима, як погано без них.
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