RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1449145014511452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 464
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
139
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:30

Re: Ощадбанк

Самый худший банк в галактике. Терминал принял 15000 грн. и повесился. Приняли заявление, выдали карту для возврата и две недели ведут расследование??? Т.е. делают следующие математические действия:
1. Сложить суммы всех операций от одной инкасации до второй.
2. Посчитать сумму наличных в сейфе терминала.
3. Найти разницу
Все!!!
Сложно?. Да !!! Практически за гранью реальности. Это же банк, кто тут считать умеет???
3806264
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 21.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:44

Re: Ощадбанк

  3806264 написав:Т.е. делают следующие математические действия:
1. Сложить суммы всех операций от одной инкасации до второй.
2. Посчитать сумму наличных в сейфе терминала.
3. Найти разницу
Все!!!
Сложно?. Да !!! Практически за гранью реальности. Это же банк

В том то и дело,что это банк,а не баня.Математически и в уме все верно.Но тут же нужно все по внутренней процедуре чтобы было.Надо сложить,посчитать,найти,решить,согласовать,завизировать,подписать,
принять,утвердить... и в этой цепочке структурных подразделений и задействованных исполнителей кто-то в отпуске,на больничном или уволился вчера.Вы должны понимать,что это крупный государственный банк.Вы нам тут не это :D
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Хутін Пуй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3043
З нами з: 06.03.14
Подякував: 167 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:12

  3806264 написав:Самый худший банк в галактике. Терминал принял 15000 грн. и повесился. Приняли заявление, выдали карту для возврата и две недели ведут расследование??? Т.е. делают следующие математические действия:
1. Сложить суммы всех операций от одной инкасации до второй.
2. Посчитать сумму наличных в сейфе терминала.
3. Найти разницу
Все!!!
Сложно?. Да !!! Практически за гранью реальности. Это же банк, кто тут считать умеет???

Это может осложняться тем, что терминал мог зажать не только Ваши деньги, например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7222
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4825 раз.
Подякували: 1751 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:30

Re: Ощадбанк

  Кассандра написав:Любезный clientage! Боюсь, что у вас не совсем верные сведения о женском возрасте и в частности о так называемом бальзаковском возрасте


Так то коли було. Зараз ВООЗ офіційно вважає молодість до 44 років
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 19.04.12
Подякував: 28 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:02

  Кассандра написав:
  clientage написав:4. Скорее не в отделениях разница, а в персонале. Оч. много жёлторотых новичков с блокнотами-конспектами и сонных бальзаковских предпенсов, которым уже ничо не нуна. Ищите менагера 30..35лет, со здоровыми амбициями, который владеет темой без конспекта. Такие чаще действительно встречаются в новых отд-ях :idea:

Любезный clientage! Боюсь, что у вас не совсем верные сведения о женском возрасте и в частности о так называемом бальзаковском возрасте :)
Потому как "бальзаковский возраст" - это возраст женщины около 30 лет. Термин закрепился после выхода в свет повести О. Бальзака "Тридцатилетняя женщина" (1842), в которой описаны супружеские отношения в буржуазной семье.
(Источник: Сексологическая энциклопедия Словарь сексуальных терминов) :wink:

Женщина прекрасна в любом возрасте :wink:
Однако у ощАда вот какой-то особый подбор кадров, подавляющее большинство из которых женщины. Причем именно для фронт-энда. Мне довелось полазить и по задворкам ощАда, так там мне попадались тока спецы, которые понимали моё... мычание с полуслова :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27436
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2199 раз.
Подякували: 3165 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:56

Re: Ощадбанк

  Ой+ написав:Зараз ВООЗ офіційно вважає молодість до 44 років


він собі може вважати, але фізично тіло людини старіє після 20 років
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4370
З нами з: 01.06.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1449145014511452
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, andreyiskra, liliya_logical і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14516)
21.02.2019 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.