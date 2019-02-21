Самый худший банк в галактике. Терминал принял 15000 грн. и повесился. Приняли заявление, выдали карту для возврата и две недели ведут расследование??? Т.е. делают следующие математические действия: 1. Сложить суммы всех операций от одной инкасации до второй. 2. Посчитать сумму наличных в сейфе терминала. 3. Найти разницу Все!!! Сложно?. Да !!! Практически за гранью реальности. Это же банк, кто тут считать умеет???
3806264 написав:Т.е. делают следующие математические действия: 1. Сложить суммы всех операций от одной инкасации до второй. 2. Посчитать сумму наличных в сейфе терминала. 3. Найти разницу Все!!! Сложно?. Да !!! Практически за гранью реальности. Это же банк
В том то и дело,что это банк,а не баня.Математически и в уме все верно.Но тут же нужно все по внутренней процедуре чтобы было.Надо сложить,посчитать,найти,решить,согласовать,завизировать,подписать, принять,утвердить... и в этой цепочке структурных подразделений и задействованных исполнителей кто-то в отпуске,на больничном или уволился вчера.Вы должны понимать,что это крупный государственный банк.Вы нам тут не это
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3806264 написав:Самый худший банк в галактике. Терминал принял 15000 грн. и повесился. Приняли заявление, выдали карту для возврата и две недели ведут расследование??? Т.е. делают следующие математические действия: 1. Сложить суммы всех операций от одной инкасации до второй. 2. Посчитать сумму наличных в сейфе терминала. 3. Найти разницу Все!!! Сложно?. Да !!! Практически за гранью реальности. Это же банк, кто тут считать умеет???
Это может осложняться тем, что терминал мог зажать не только Ваши деньги, например
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
clientage написав:4. Скорее не в отделениях разница, а в персонале. Оч. много жёлторотых новичков с блокнотами-конспектами и сонных бальзаковских предпенсов, которым уже ничо не нуна. Ищите менагера 30..35лет, со здоровыми амбициями, который владеет темой без конспекта. Такие чаще действительно встречаются в новых отд-ях
Любезный clientage! Боюсь, что у вас не совсем верные сведения о женском возрасте и в частности о так называемом бальзаковском возрасте Потому как "бальзаковский возраст" - это возраст женщины около 30 лет. Термин закрепился после выхода в свет повести О. Бальзака "Тридцатилетняя женщина" (1842), в которой описаны супружеские отношения в буржуазной семье. (Источник: Сексологическая энциклопедия Словарь сексуальных терминов)
Женщина прекрасна в любом возрасте Однако у ощАда вот какой-то особый подбор кадров, подавляющее большинство из которых женщины. Причем именно для фронт-энда. Мне довелось полазить и по задворкам ощАда, так там мне попадались тока спецы, которые понимали моё... мычание с полуслова
vadymbanker написав:Очень жаль, Ощад прислушайтесь! Была так удобно, карточка Ощада с своими терминалами 24/7, куча отделениями, 9% на остаток, свободное снятие/пополнение и бесплатный сэп была палочка выручалочка. Теперь сэп платный, а p2p с 5 марта 0.5% min ₴5.
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vadymbanker написав:Очень жаль, Ощад прислушайтесь! Была так удобно, карточка Ощада с своими терминалами 24/7, куча отделениями, 9% на остаток, свободное снятие/пополнение и бесплатный сэп была палочка выручалочка. Теперь сэп платный, а p2p с 5 марта 0.5% min ₴5.
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