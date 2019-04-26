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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1497149814991500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:21

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:В этом конечно Ощад - совок дремучий.

Деньги СЭПом с 07:47 до конрагента так и не дошли. Списание по картсчету не проведено.
В Списке операций сама операция пока присутствует.
МойБанк, и шо это значит? Вы реально в пышной ж0nе! :evil: Верните гроши хотя бы на счет, я налом пополню Симу да куплю пасочек пенсу.
Побойтесь Бога! Де банковский надзор? Пора ВА вводить в госбанк :mrgreen:
Де мой Пышный, у него совесть есть ещё?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:27

Re: Ощадбанк

сироты,инвалиды,минимальщики,шота слышно,видно? https://kyivcity.gov.ua/news/do_velikod ... _dopomogu/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 07:22

  Мизантрóп написав:сироты,инвалиды,минимальщики,шота слышно,видно? https://kyivcity.gov.ua/news/do_velikod ... _dopomogu/

Я первый раз в этом году ехал на общественном транспорте,у кондуктора так и не удалось выяснить можно ли рассчитаться картой пенсионера Арсенал,в который раз КЕШ спас ситуацию,шутка юмора
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:22

Re: Ощадбанк

Вчера два перевода СЭП на свою карту в МОНО отправленные в 10.59 так и не пришли . Причём в Ощаде в приложении пишут "виконано". Деньги с карточки сняты.Теперь ждать до 2 мая, я так понимаю.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:39

Жебракуємо, МійБанчок

  IDAN написав:Вчера два перевода СЭП на свою карту в МОНО отправленные в 10.59 так и не пришли . Причём в Ощаде в приложении пишут "виконано". Деньги с карточки сняты.Теперь ждать до 2 мая, я так понимаю.

Да
Ощад -- сволочь
Списание таких переводов он таки провел по счету 26м. Седня утром уже увидел эту проводку
Но, по сути дела, Ощад сделал отправки концом опердня, и гроши будут у контрагента оприходованы утром 2го
А Ощад наказал за все эти 5 Пасхальных дней СвоихКлиентов дето на 1грн с каждой 1000 СЭПа. Эт по меркам МоїхЗаощ-нь - 9%. А кто-то и в 2 раза больше потерял :evil:

Жебракуємо, МійБанчок? :mrgreen: :mrgreen:

ПС. Да ваащето нуна 6 дней потерь считать. Почти на 1.20 нагрел МійБанчок любителей СЭПа :evil:

ППС. Плииз, ктонить на Мордокниге киньте под фоткой Пышного: де мои 1.20, паря? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 11:51

clientage
наглядный пример что все хорошо пока хорошо. это я про гашение кредиток по СЕП если кто решил с ощада сделать в пятницу.
три законных дня на отправку и не приколупаешся же.
mephala
 
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