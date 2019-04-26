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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:21
vadymbanker написав:
В этом конечно Ощад - совок дремучий.
Деньги СЭПом с 07:47 до конрагента так и не дошли. Списание по картсчету не проведено.
В Списке операций сама операция пока присутствует.
МойБанк, и шо это значит? Вы реально в пышной ж0nе!
Верните гроши хотя бы на счет, я налом пополню Симу да куплю пасочек пенсу.
Побойтесь Бога! Де банковский надзор? Пора ВА вводить в госбанк
Де мой Пышный, у него совесть есть ещё?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 19:27
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Суб 27 кві, 2019 07:22
Я первый раз в этом году ехал на общественном транспорте,у кондуктора так и не удалось выяснить можно ли рассчитаться картой пенсионера Арсенал,в который раз КЕШ спас ситуацию,шутка юмора
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 27 кві, 2019 09:22
Вчера два перевода СЭП на свою карту в МОНО отправленные в 10.59 так и не пришли . Причём в Ощаде в приложении пишут "виконано". Деньги с карточки сняты.Теперь ждать до 2 мая, я так понимаю.
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IDAN
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Додано: Суб 27 кві, 2019 09:39
IDAN написав:
Вчера два перевода СЭП на свою карту в МОНО отправленные в 10.59 так и не пришли . Причём в Ощаде в приложении пишут "виконано". Деньги с карточки сняты.Теперь ждать до 2 мая, я так понимаю.
Да
Ощад -- сволочь
Списание таких переводов он таки провел по счету 26м. Седня утром уже увидел эту проводку
Но, по сути дела, Ощад сделал отправки концом опердня, и гроши будут у контрагента оприходованы утром 2го
А Ощад наказал за все эти 5 Пасхальных дней СвоихКлиентов дето на 1грн с каждой 1000 СЭПа. Эт по меркам МоїхЗаощ-нь - 9%. А кто-то и в 2 раза больше потерял
Жебракуємо, МійБанчок?
ПС. Да ваащето нуна 6 дней потерь считать. Почти на 1.20 нагрел МійБанчок любителей СЭПа
ППС. Плииз, ктонить на Мордокниге киньте под фоткой Пышного: де мои 1.20, паря?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 27 кві, 2019 11:51
clientage
наглядный пример что все хорошо пока хорошо. это я про гашение кредиток по СЕП если кто решил с ощада сделать в пятницу.
три законных дня на отправку и не приколупаешся же.
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mephala
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Додано: Суб 27 кві, 2019 12:43
mephala написав:clientage
наглядный пример что все хорошо пока хорошо. это я про гашение кредиток по СЕП если кто решил с ощада сделать в пятницу.
три законных дня на отправку и не приколупаешся же.
эта даа, ощАд ток на-поиХрацца -- безответственное поведение банХи
А на отправку регулятор даёт ОДИН день, т.е. формально типа ощАд ничо и не нарушил. Т.е. -- просто гaмHЮк
А три дня дается на приходование средств, да и то если есть к.-л. причины на это
Ну а обычные банки отправляют/зачисляют СЭПы в самом худшем случае по каличному расписанию 2..3р/дн.
Нормальные банки отправляют/зачисляют СЭПы в опердень в течение 30..60мин и даже через транзитник
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 27 кві, 2019 12:54
clientage написав: mephala написав:clientage
наглядный пример что все хорошо пока хорошо. это я про гашение кредиток по СЕП если кто решил с ощада сделать в пятницу.
три законных дня на отправку и не приколупаешся же.
эта даа, ощАд ток на-поиХрацца -- безответственное поведение банХи
А на отправку регулятор даёт ОДИН день, т.е. формально типа ощАд ничо и не нарушил. Т.е. -- просто гaмHЮк
А три дня дается на приходование средств, да и то если есть к.-л. причины на это
Ну а обычные банки отправляют/зачисляют СЭПы в самом худшем случае по каличному расписанию 2..3р/дн.
Нормальные банки отправляют/зачисляют СЭПы в опердень в течение 30..60мин и даже через транзитник
точно не путаете?
вроде отправка три дня. зачисление в тот же день если на прямой счет. если на котловой то зачисление 2 дня. итого 5 дней могут законно болтаться деньги если СЕПить на котловой.
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mephala
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Додано: Суб 27 кві, 2019 13:01
mephala написав: clientage написав: mephala написав:clientage
наглядный пример что все хорошо пока хорошо. это я про гашение кредиток по СЕП если кто решил с ощада сделать в пятницу.
три законных дня на отправку и не приколупаешся же.
эта даа, ощАд ток на-поиХрацца -- безответственное поведение банХи
А на отправку регулятор даёт ОДИН день, т.е. формально типа ощАд ничо и не нарушил. Т.е. -- просто гaмHЮк
А три дня дается на приходование средств, да и то если есть к.-л. причины на это
Ну а обычные банки отправляют/зачисляют СЭПы в самом худшем случае по каличному расписанию 2..3р/дн.
Нормальные банки отправляют/зачисляют СЭПы в опердень в течение 30..60мин и даже через транзитник
точно не путаете?
вроде отправка три дня. зачисление в тот же день если на прямой счет. если на котловой то зачисление 2 дня. итого 5 дней могут законно болтаться деньги если СЕПить на котловой.
не путаю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 27 кві, 2019 13:04
clientage
путаете
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