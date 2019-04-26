так если отправка один день а внутрибанк дается два дня че тогда некоторіе *г**** поют песню про 5 дней?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 кві, 2019 13:24
Додано: Суб 27 кві, 2019 13:28
Угу, таки запутался
ну и хай ощАду грець с його реХламИнтАм
и последнего своего пенса выведу из него, не могу я постоянно налом пенсию его выносить
А щас вот пришлось своих денех пенсу на пасочки отдать. ПоСмотрим шо 2го будет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 27 кві, 2019 13:31
Re: Ощадбанк
мои счастливы в Алке и Примате
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 27 кві, 2019 13:32
3 дня отправка, звыняйте
Я помню, шо когда у меня задержалась отправка в Форуме на 1 дн., то мне уже звонили с извинениями, шо завтра отправят
Когда и на 2й дн. не отправили, то я на 3й дн. просто всё снял в АТМ, кажись с комисс 0.5% шоли, еще и лимит в отд-и никак не могли поднять до 20К/дн
А через неделю ввели ВА
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 27 кві, 2019 13:37
А у Таси как? Они одно время чото выгоняли пенсов
А вояк в УкрЭксИм возьмут или тока в ощАд?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 27 кві, 2019 13:44
clientage тасю хз,были оба в ощАду.Не вояки.Ток киянки остались
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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