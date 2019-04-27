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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1498149915001501

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:24

  clientage написав:не путаю

так если отправка один день а внутрибанк дается два дня че тогда некоторіе *г**** поют песню про 5 дней?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:28

Угу, таки запутался :oops:
ну и хай ощАду грець с його реХламИнтАм :lol: :lol:
и последнего своего пенса выведу из него, не могу я постоянно налом пенсию его выносить
А щас вот пришлось своих денех пенсу на пасочки отдать. ПоСмотрим шо 2го будет :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:31

Re: Ощадбанк

  clientage написав:ну и хай ощАду грець с його реХламИнтАм
и последнего своего пенса выведу из него
мои счастливы в Алке и Примате
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:32

  mephala написав:
  clientage написав:не путаю

так если отправка один день а внутрибанк дается два дня че тогда некоторіе *г**** поют песню про 5 дней?

3 дня отправка, звыняйте :oops:
Я помню, шо когда у меня задержалась отправка в Форуме на 1 дн., то мне уже звонили с извинениями, шо завтра отправят
Когда и на 2й дн. не отправили, то я на 3й дн. просто всё снял в АТМ, кажись с комисс 0.5% шоли, еще и лимит в отд-и никак не могли поднять до 20К/дн
А через неделю ввели ВА :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:37

  Мизантрóп написав:
  clientage написав:ну и хай ощАду грець с його реХламИнтАм
и последнего своего пенса выведу из него
мои счастливы в Алке и Примате

А у Таси как? Они одно время чото выгоняли пенсов :(
А вояк в УкрЭксИм возьмут или тока в ощАд?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 13:44

clientage тасю хз,были оба в ощАду.Не вояки.Ток киянки остались
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 06:41

  clientage написав:
  Мизантрóп написав:
  clientage написав:ну и хай ощАду грець с його реХламИнтАм
и последнего своего пенса выведу из него
мои счастливы в Алке и Примате

А у Таси как? Они одно время чото выгоняли пенсов :(
А вояк в УкрЭксИм возьмут или тока в ощАд?
Вояки-это пожизненный пассив Ощадбанка:-)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 08:24

Скажите, а с карт "Ощада" снятие в других банкоматах - без комиссии?
Если да, то уточните с каких именно, плиз.
Спасибо!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 08:46

Re: Ощадбанк

Искатель написав:Скажите, а с карт "Ощада" снятие в других банкоматах - без комиссии?
Если да, то уточните с каких именно, плиз.
Спасибо!
с пенс карт во всех атм, остальных укрэксиме, только карты мiй рахунок
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 08:48

  vadymbanker написав:
Искатель написав:Скажите, а с карт "Ощада" снятие в других банкоматах - без комиссии?
Если да, то уточните с каких именно, плиз.
Спасибо!
с пенс карт во всех атм, остальных укрэксиме, только карты мiй рахунок


Уточню: в банкоматах "Укрэксимбанка" можно снимать без комиссии с карт "Мій рахунок",это те, что для выплаты депозитов выдаются, да? Я правильно понял?
Искатель
 
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