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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:50
Искатель написав: vadymbanker написав:
Искатель написав:Скажите, а с карт "Ощада" снятие в других банкоматах - без комиссии?
Если да, то уточните с каких именно, плиз.
Спасибо!
с пенс карт во всех атм, остальных укрэксиме, только карты мiй рахунок
Уточню: в банкоматах "Укрэксимбанка" можно снимать без комиссии с карт "Мій рахунок",это те, что для выплаты депозитов выдаются, да? Я правильно понял?
Да, в том числе и эти карты("под % депозитов")
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vadymbanker
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