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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1499150015011502

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:50

Re: Ощадбанк

Искатель написав:
  vadymbanker написав:
Искатель написав:Скажите, а с карт "Ощада" снятие в других банкоматах - без комиссии?
Если да, то уточните с каких именно, плиз.
Спасибо!
с пенс карт во всех атм, остальных укрэксиме, только карты мiй рахунок


Уточню: в банкоматах "Укрэксимбанка" можно снимать без комиссии с карт "Мій рахунок",это те, что для выплаты депозитов выдаются, да? Я правильно понял?
Да, в том числе и эти карты("под % депозитов")
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 10:09

Re: Ощадбанк

если карта в тарифе депозитки (standart) у ощада ничего не поменялось в тарифах?
как и раньше при регистрации в ИБ будет драть 5 грн за смс в месяц?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 10:23

Re: Ощадбанк

mephala написав:если карта в тарифе депозитки (standart) у ощада ничего не поменялось в тарифах?
как и раньше при регистрации в ИБ будет драть 5 грн за смс в месяц?
₴7 в месяц, уже давно
vadymbanker
 
Повідомлень: 227
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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  #<1 ... 1499150015011502
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