Да, в том числе и эти карты("под % депозитов")Искатель написав:
Уточню: в банкоматах "Укрэксимбанка" можно снимать без комиссии с карт "Мій рахунок",это те, что для выплаты депозитов выдаются, да? Я правильно понял?
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Додано: Нед 28 кві, 2019 10:50
Re: Ощадбанк
Да, в том числе и эти карты("под % депозитов")
Додано: Пон 29 кві, 2019 10:09
Re: Ощадбанк
если карта в тарифе депозитки (standart) у ощада ничего не поменялось в тарифах?
как и раньше при регистрации в ИБ будет драть 5 грн за смс в месяц?
Додано: Вів 30 кві, 2019 10:23
Re: Ощадбанк
₴7 в месяц, уже давно
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