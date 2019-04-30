Да, в том числе и эти карты("под % депозитов")Искатель написав:
Уточню: в банкоматах "Укрэксимбанка" можно снимать без комиссии с карт "Мій рахунок",это те, что для выплаты депозитов выдаются, да? Я правильно понял?
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Додано: Нед 28 кві, 2019 10:50
Re: Ощадбанк
Да, в том числе и эти карты("под % депозитов")
Додано: Пон 29 кві, 2019 10:09
Re: Ощадбанк
если карта в тарифе депозитки (standart) у ощада ничего не поменялось в тарифах?
как и раньше при регистрации в ИБ будет драть 5 грн за смс в месяц?
Додано: Вів 30 кві, 2019 10:23
Re: Ощадбанк
₴7 в месяц, уже давно
Додано: Вів 30 кві, 2019 12:56
Re: Ощадбанк
А если есть зп карта и по ней блокануть приход смс, параллельно активировать МК и с нее заходить в веб-банкинг, то теоретически абонка за веб должна составлять 0,00грн. На практике так же?
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20
На практике:
веб-банкинг активирован через МК абонка 0,00грн.
пенс. карта блокирован приход смс абонка 0,00грн.
Правда скоро срок окончания МК. Надо шевелиться.
Додано: Сер 01 тра, 2019 14:44
минимальщику баба-робот на 0800210800 по КаКахе озвучила сегодня 260грн. поступило 26 или 27-го (не запомнил).Остаток 260.На моню пишет недостаточно типа на карте,вывел пока 255,00 украинских юаней от балды.ДИХСН!Боксьор,в останььье благодарим,остаточнэ пакеда!Пышный,не забудем!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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