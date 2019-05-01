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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1499150015011502

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:50

Re: Ощадбанк

Искатель написав:
  vadymbanker написав:
Искатель написав:Скажите, а с карт "Ощада" снятие в других банкоматах - без комиссии?
Если да, то уточните с каких именно, плиз.
Спасибо!
с пенс карт во всех атм, остальных укрэксиме, только карты мiй рахунок


Уточню: в банкоматах "Укрэксимбанка" можно снимать без комиссии с карт "Мій рахунок",это те, что для выплаты депозитов выдаются, да? Я правильно понял?
Да, в том числе и эти карты("под % депозитов")
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 10:09

Re: Ощадбанк

если карта в тарифе депозитки (standart) у ощада ничего не поменялось в тарифах?
как и раньше при регистрации в ИБ будет драть 5 грн за смс в месяц?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 10:23

Re: Ощадбанк

mephala написав:если карта в тарифе депозитки (standart) у ощада ничего не поменялось в тарифах?
как и раньше при регистрации в ИБ будет драть 5 грн за смс в месяц?
₴7 в месяц, уже давно
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 12:56

Re: Ощадбанк

А если есть зп карта и по ней блокануть приход смс, параллельно активировать МК и с нее заходить в веб-банкинг, то теоретически абонка за веб должна составлять 0,00грн. На практике так же?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20

  Son of Sun написав:А если есть зп карта и по ней блокануть приход смс, параллельно активировать МК и с нее заходить в веб-банкинг, то теоретически абонка за веб должна составлять 0,00грн. На практике так же?


На практике:
веб-банкинг активирован через МК абонка 0,00грн.
пенс. карта блокирован приход смс абонка 0,00грн.
Правда скоро срок окончания МК. Надо шевелиться.
atcan1948
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:44

  Мизантрóп написав:сироты,инвалиды,минимальщики,шота слышно,видно? https://kyivcity.gov.ua/news/do_velikod ... _dopomogu/

минимальщику баба-робот на 0800210800 по КаКахе озвучила сегодня 260грн. поступило 26 или 27-го (не запомнил).Остаток 260.На моню пишет недостаточно типа на карте,вывел пока 255,00 украинских юаней от балды.ДИХСН!Боксьор,в останььье благодарим,остаточнэ пакеда!Пышный,не забудем! :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:38

  clientage написав:
  vadymbanker написав:В этом конечно Ощад - совок дремучий.

Деньги СЭПом с 07:47 до конрагента так и не дошли. Списание по картсчету не проведено.
В Списке операций сама операция пока присутствует.
МойБанк, и шо это значит? Вы реально в пышной ж0nе! :evil: Верните гроши хотя бы на счет, я налом пополню Симу да куплю пасочек пенсу.
Побойтесь Бога! Де банковский надзор? Пора ВА вводить в госбанк :mrgreen:
Де мой Пышный, у него совесть есть ещё?

Вот тока шо, в 9:35 зашел СЭП, отправленый ощАдовским гоп-лупом 26го апреля :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:42

  clientage написав:
  clientage написав:
  vadymbanker написав:В этом конечно Ощад - совок дремучий.

Деньги СЭПом с 07:47 до конрагента так и не дошли. Списание по картсчету не проведено.
В Списке операций сама операция пока присутствует.
МойБанк, и шо это значит? Вы реально в пышной ж0nе! :evil: Верните гроши хотя бы на счет, я налом пополню Симу да куплю пасочек пенсу.
Побойтесь Бога! Де банковский надзор? Пора ВА вводить в госбанк :mrgreen:
Де мой Пышный, у него совесть есть ещё?

Вот тока шо, в 9:35 зашел СЭП, отправленый ощАдовским гоп-лупом 26го апреля :mrgreen:

Аналогично.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 08:44

Re: Ощадбанк

С 15.05 опять тарифы по картам меняются
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:42

  isen написав:С 15.05 опять тарифы по картам меняются

СЭП опять по 0.5% шоли? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1499150015011502
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