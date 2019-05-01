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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:50
Искатель написав: vadymbanker написав:
Искатель написав:Скажите, а с карт "Ощада" снятие в других банкоматах - без комиссии?
Если да, то уточните с каких именно, плиз.
Спасибо!
с пенс карт во всех атм, остальных укрэксиме, только карты мiй рахунок
Уточню: в банкоматах "Укрэксимбанка" можно снимать без комиссии с карт "Мій рахунок",это те, что для выплаты депозитов выдаются, да? Я правильно понял?
Да, в том числе и эти карты("под % депозитов")
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vadymbanker
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Додано: Пон 29 кві, 2019 10:09
если карта в тарифе депозитки (standart) у ощада ничего не поменялось в тарифах?
как и раньше при регистрации в ИБ будет драть 5 грн за смс в месяц?
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mephala
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Додано: Вів 30 кві, 2019 10:23
mephala написав:если карта в тарифе депозитки (standart) у ощада ничего не поменялось в тарифах?
как и раньше при регистрации в ИБ будет драть 5 грн за смс в месяц?
₴7 в месяц, уже давно
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vadymbanker
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Додано: Вів 30 кві, 2019 12:56
А если есть зп карта и по ней блокануть приход смс, параллельно активировать МК и с нее заходить в веб-банкинг, то теоретически абонка за веб должна составлять 0,00грн. На практике так же?
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20
Son of Sun написав:
А если есть зп карта и по ней блокануть приход смс, параллельно активировать МК и с нее заходить в веб-банкинг, то теоретически абонка за веб должна составлять 0,00грн. На практике так же?
На практике:
веб-банкинг активирован через МК абонка 0,00грн.
пенс. карта блокирован приход смс абонка 0,00грн.
Правда скоро срок окончания МК. Надо шевелиться.
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atcan1948
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Додано: Сер 01 тра, 2019 14:44
минимальщику баба-робот на 0800210800 по КаКахе озвучила сегодня 260грн. поступило 26 или 27-го (не запомнил).Остаток 260.На моню пишет недостаточно типа на карте,вывел пока 255,00 украинских юаней от балды.ДИХСН!Боксьор,в останььье благодарим,остаточнэ пакеда!Пышный,не забудем!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:38
clientage написав: vadymbanker написав:
В этом конечно Ощад - совок дремучий.
Деньги СЭПом с 07:47 до конрагента так и не дошли. Списание по картсчету не проведено.
В Списке операций сама операция пока присутствует.
МойБанк, и шо это значит? Вы реально в пышной ж0nе!
Верните гроши хотя бы на счет, я налом пополню Симу да куплю пасочек пенсу.
Побойтесь Бога! Де банковский надзор? Пора ВА вводить в госбанк
Де мой Пышный, у него совесть есть ещё?
Вот тока шо, в 9:35 зашел СЭП, отправленый ощАдовским гоп-лупом 26го апреля
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:42
clientage написав: clientage написав: vadymbanker написав:
В этом конечно Ощад - совок дремучий.
Деньги СЭПом с 07:47 до конрагента так и не дошли. Списание по картсчету не проведено.
В Списке операций сама операция пока присутствует.
МойБанк, и шо это значит? Вы реально в пышной ж0nе!
Верните гроши хотя бы на счет, я налом пополню Симу да куплю пасочек пенсу.
Побойтесь Бога! Де банковский надзор? Пора ВА вводить в госбанк
Де мой Пышный, у него совесть есть ещё?
Вот тока шо, в 9:35 зашел СЭП, отправленый ощАдовским гоп-лупом 26го апреля
Аналогично.
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IDAN
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Додано: Чет 02 тра, 2019 08:44
С 15.05 опять тарифы по картам меняются
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isen
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Додано: Чет 02 тра, 2019 09:42
isen написав:
С 15.05 опять тарифы по картам меняются
СЭП опять по 0.5% шоли?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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