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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:37
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:04
Re: Ощадбанк
Я так понимаю с 15.05 убирают
Я как раз заказал себе "Картка киянина" 11.03
Сегодня узнавал будет 12.06
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:08
Ну в некоторых отделениях смс и не подключали, некогда им свои тарифы читать
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