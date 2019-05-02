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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1500150115021503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:37

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  isen написав:С 15.05 опять тарифы по картам меняются

СЭП опять по 0.5% шоли? :mrgreen:
нет
vadymbanker
 
Повідомлень: 228
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:04

Re: Ощадбанк

Я так понимаю с 15.05 убирают
Підключення послуги СМС-банкінгу до Муніципальної картки є обов'язковим.
Я как раз заказал себе "Картка киянина" 11.03
Сегодня узнавал будет 12.06 :?
Brc
 
Повідомлень: 122
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:08

Ну в некоторых отделениях смс и не подключали, некогда им свои тарифы читать :)
demichh
 
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З нами з: 09.12.10
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  #<1 ... 1500150115021503
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