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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:37
clientage написав: isen написав:
С 15.05 опять тарифы по картам меняются
СЭП опять по 0.5% шоли?
нет
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vadymbanker
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Додано: Чет 02 тра, 2019 16:04
Я так понимаю с 15.05 убирают
Підключення послуги СМС-банкінгу до Муніципальної картки є обов'язковим.
Я как раз заказал себе "Картка киянина" 11.03
Сегодня узнавал будет 12.06
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Brc
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Додано: Чет 02 тра, 2019 16:08
Ну в некоторых отделениях смс и не подключали, некогда им свои тарифы читать
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demichh
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Додано: Чет 02 тра, 2019 20:22
Несколько раз пробовал пополнить депозит процентами с карты, все время выдает ошибку.
До этого каждый месяц эту операцию проделывал. Что я делаю не так?
Или этот депозит не до конца срока можно пополнять? Позвонил на горячую линию, меня долго переключали то на одного, то на другого консультанта, в итоге так никто ничего толком и не ответил...
Депозит на год, окончание - конец августа.
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Искатель
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Додано: Чет 02 тра, 2019 20:49
Искатель написав:
Несколько раз пробовал пополнить депозит процентами с карты, все время выдает ошибку.
До этого каждый месяц эту операцию проделывал. Что я делаю не так?
Или этот депозит не до конца срока можно пополнять? Позвонил на горячую линию, меня долго переключали то на одного, то на другого консультанта, в итоге так никто ничего толком и не ответил...
Депозит на год, окончание - конец августа.
Для депозитів, внесених на строк 12 та 18 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому:
- поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
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vollena71
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Додано: Чет 02 тра, 2019 21:14
Искатель написав:Несколько раз пробовал пополнить депозит процентами с карты, все время выдает ошибку.
До этого каждый месяц эту операцию проделывал. Что я делаю не так?
Или этот депозит не до конца срока можно пополнять? Позвонил на горячую линию, меня долго переключали то на одного, то на другого консультанта, в итоге так никто ничего толком и не ответил...
Депозит на год, окончание - конец августа.
тоже столкнулся с этим, надо увеличить лимит на p2p перевод с карты/счета с которого переводите, что является бредом, но теперь вроде как так.
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vadymbanker
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Додано: Чет 02 тра, 2019 21:23
vollena71 написав: Искатель написав:
Несколько раз пробовал пополнить депозит процентами с карты, все время выдает ошибку.
До этого каждый месяц эту операцию проделывал. Что я делаю не так?
Или этот депозит не до конца срока можно пополнять? Позвонил на горячую линию, меня долго переключали то на одного, то на другого консультанта, в итоге так никто ничего толком и не ответил...
Депозит на год, окончание - конец августа.
Для депозитів, внесених на строк 12 та 18 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому:- поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
Вот ответ на мой вопрос! Спасибо большое!
Т.е. просто нельзя больше пополнять его! Ну и ... не страшно.
Все равно по окончанию буду забирать и уходить из Ощада. Утомил меня этот банк...
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Искатель
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