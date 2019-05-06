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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 тра, 2019 11:37
Re: Ощадбанк
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:04
Re: Ощадбанк
Я так понимаю с 15.05 убирают
Я как раз заказал себе "Картка киянина" 11.03
Сегодня узнавал будет 12.06
Додано: Чет 02 тра, 2019 16:08
Ну в некоторых отделениях смс и не подключали, некогда им свои тарифы читать
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:22
Несколько раз пробовал пополнить депозит процентами с карты, все время выдает ошибку.
До этого каждый месяц эту операцию проделывал. Что я делаю не так?
Или этот депозит не до конца срока можно пополнять? Позвонил на горячую линию, меня долго переключали то на одного, то на другого консультанта, в итоге так никто ничего толком и не ответил...
Депозит на год, окончание - конец августа.
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:49
Для депозитів, внесених на строк 12 та 18 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому:
- поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 21:14
Re: Ощадбанк
тоже столкнулся с этим, надо увеличить лимит на p2p перевод с карты/счета с которого переводите, что является бредом, но теперь вроде как так.
Додано: Чет 02 тра, 2019 21:23
Вот ответ на мой вопрос! Спасибо большое!
Т.е. просто нельзя больше пополнять его! Ну и ... не страшно.
Все равно по окончанию буду забирать и уходить из Ощада. Утомил меня этот банк...
Додано: Пон 06 тра, 2019 19:12
Re: Ощадбанк
Пишнокради у всій свої красі -
Віталій Шапран (Головний експерт Ради НБУ)
Втім, Ощадбанк якимось дивом знову уникнув обрізання пільг, і йому дозволили відраховувати до Державного бюджету не 90%, а 30% від отриманого прибутку. Таке виключення знову створює нерівні умови конкуренції на банківському ринку і дає певну «фору» при встановленні тарифів і відсоткових ставок одному з найбільших державних банків. Насправді, вже досить важко пояснити, що відбувається всередині групи банків з державною часткою, де ПриватБанк перераховує 90% до Держбюджету, а Ощадбанк тільки 30%.
+50грн !
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Додано: Пон 06 тра, 2019 19:50
Прихват ще й до Фонду робить внески. А ці існують у паралельній реальності.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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