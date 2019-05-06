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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1500150115021503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:37

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  isen написав:С 15.05 опять тарифы по картам меняются

СЭП опять по 0.5% шоли? :mrgreen:
нет
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:04

Re: Ощадбанк

Я так понимаю с 15.05 убирают
Підключення послуги СМС-банкінгу до Муніципальної картки є обов'язковим.
Я как раз заказал себе "Картка киянина" 11.03
Сегодня узнавал будет 12.06 :?
Brc
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 16:08

Ну в некоторых отделениях смс и не подключали, некогда им свои тарифы читать :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:22

Несколько раз пробовал пополнить депозит процентами с карты, все время выдает ошибку.

До этого каждый месяц эту операцию проделывал. Что я делаю не так?
Или этот депозит не до конца срока можно пополнять? Позвонил на горячую линию, меня долго переключали то на одного, то на другого консультанта, в итоге так никто ничего толком и не ответил...

Депозит на год, окончание - конец августа.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:49

  Искатель написав:Несколько раз пробовал пополнить депозит процентами с карты, все время выдает ошибку.

До этого каждый месяц эту операцию проделывал. Что я делаю не так?
Или этот депозит не до конца срока можно пополнять? Позвонил на горячую линию, меня долго переключали то на одного, то на другого консультанта, в итоге так никто ничего толком и не ответил...

Депозит на год, окончание - конец августа.

Для депозитів, внесених на строк 12 та 18 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому:

- поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:14

Re: Ощадбанк

Искатель написав:Несколько раз пробовал пополнить депозит процентами с карты, все время выдает ошибку.

До этого каждый месяц эту операцию проделывал. Что я делаю не так?
Или этот депозит не до конца срока можно пополнять? Позвонил на горячую линию, меня долго переключали то на одного, то на другого консультанта, в итоге так никто ничего толком и не ответил...

Депозит на год, окончание - конец августа.
тоже столкнулся с этим, надо увеличить лимит на p2p перевод с карты/счета с которого переводите, что является бредом, но теперь вроде как так.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:23

  vollena71 написав:
  Искатель написав:Несколько раз пробовал пополнить депозит процентами с карты, все время выдает ошибку.

До этого каждый месяц эту операцию проделывал. Что я делаю не так?
Или этот депозит не до конца срока можно пополнять? Позвонил на горячую линию, меня долго переключали то на одного, то на другого консультанта, в итоге так никто ничего толком и не ответил...

Депозит на год, окончание - конец августа.

Для депозитів, внесених на строк 12 та 18 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому:

- поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.

Вот ответ на мой вопрос! Спасибо большое!
Т.е. просто нельзя больше пополнять его! Ну и ... не страшно.
Все равно по окончанию буду забирать и уходить из Ощада. Утомил меня этот банк...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:12

Re: Ощадбанк

  Искатель написав:. Утомил меня этот банк...


Пишнокради у всій свої красі -

Віталій Шапран (Головний експерт Ради НБУ)
Втім, Ощадбанк якимось дивом знову уникнув обрізання пільг, і йому дозволили відраховувати до Державного бюджету не 90%, а 30% від отриманого прибутку. Таке виключення знову створює нерівні умови конкуренції на банківському ринку і дає певну «фору» при встановленні тарифів і відсоткових ставок одному з найбільших державних банків. Насправді, вже досить важко пояснити, що відбувається всередині групи банків з державною часткою, де ПриватБанк перераховує 90% до Держбюджету, а Ощадбанк тільки 30%.
https://minfin.com.ua/blogs/vshapran/121398/
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:50

Прихват ще й до Фонду робить внески. А ці існують у паралельній реальності.
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