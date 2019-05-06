Вкладчик1234 написав:Сегодня закрывал старую "Мою Картку" (карточный счёт), чтоб не перевыпустилась по сроку за 120грн.
И возникла мысль, что это банк для мазохистов.
У работников явная установка на доминирование, и может даже на унижение клиентов
Особенно если клиент "строптивый", и не соглашается на всё подряд с первого слова
А як ти, куме хотів? Прийти до пана без поклону? В очередь, С... дети! @. Всі державні установи мають таку установку. Принизити, загнати в барак, показати місце. Найкращий наглядач - бувший раб. Хоча він рабом і залишається на волі.
Таку породу вирощують по всім правилам. Злі совкові цьоцки з шевелюрами на голові, у окулярах, з кам'яним обличчям. Щоб Ти відчув перед нею свою ничтожність і малість. Все по науці.