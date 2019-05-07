Вкладчик1234 написав:Сегодня закрывал старую "Мою Картку" (карточный счёт), чтоб не перевыпустилась по сроку за 120грн. И возникла мысль, что это банк для мазохистов. У работников явная установка на доминирование, и может даже на унижение клиентов Особенно если клиент "строптивый", и не соглашается на всё подряд с первого слова
А як ти, куме хотів? Прийти до пана без поклону? В очередь, С... дети! @. Всі державні установи мають таку установку. Принизити, загнати в барак, показати місце. Найкращий наглядач - бувший раб. Хоча він рабом і залишається на волі.
Таку породу вирощують по всім правилам. Злі совкові цьоцки з шевелюрами на голові, у окулярах, з кам'яним обличчям. Щоб Ти відчув перед нею свою ничтожність і малість. Все по науці.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
undeadserf написав:Підкажіть як з Ощаду відправити СЕП в Альфу/Моно з мінімальною комісією?
Ну ото СЭПом по 5000 и отправляйте через Ощад24/7. Разбейте вашу сумму на части по 5К и алга, нашару. До 15:00 отправите, може этим же днём и зайдет на Моню или Аллу Обычно у ощАда лимит активности до 50К/дн, через саппорт мона поднять до 300К/дн/мес
Вкладчик1234 написав:Сегодня закрывал старую "Мою Картку" (карточный счёт), чтоб не перевыпустилась по сроку за 120грн. И возникла мысль, что это банк для мазохистов. У работников явная установка на доминирование, и может даже на унижение клиентов Особенно если клиент "строптивый", и не соглашается на всё подряд с первого слова
Напхал таким "банкирам" по самые помидоры и закрыл в другом отделении.
Вкладчик1234 написав:Сегодня закрывал старую "Мою Картку" (карточный счёт), чтоб не перевыпустилась по сроку за 120грн. И возникла мысль, что это банк для мазохистов. У работников явная установка на доминирование, и может даже на унижение клиентов Особенно если клиент "строптивый", и не соглашается на всё подряд с первого слова
это еще хорошо. В теме Альфа-банк, Алла, решила танкистам-барыгам закрыть счета
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)