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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1502150315041505>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 471
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 471
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:03

  Вкладчик1234 написав:Сегодня закрывал старую "Мою Картку" (карточный счёт), чтоб не перевыпустилась по сроку за 120грн.
И возникла мысль, что это банк для мазохистов.
У работников явная установка на доминирование, и может даже на унижение клиентов :)
Особенно если клиент "строптивый", и не соглашается на всё подряд с первого слова :)

А як ти, куме хотів? Прийти до пана без поклону? :P В очередь, С... дети! @. Всі державні установи мають таку установку. Принизити, загнати в барак, показати місце. :P Найкращий наглядач - бувший раб. Хоча він рабом і залишається на волі.

Таку породу вирощують по всім правилам. Злі совкові цьоцки з шевелюрами на голові, у окулярах, з кам'яним обличчям. Щоб Ти відчув перед нею свою ничтожність і малість. Все по науці. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:52

Підкажіть як з Ощаду відправити СЕП в Альфу/Моно з мінімальною комісією?
У тарифах:
Безготівкові операції - на рахунки у гривні, відкриті у Банку та інших банках -
1%+5 грн., але не більше 1000 грн.

У Ощад24/7 -> Платежі та перекази -> Платежі на довільні реквізити -> Платіж з карткового рахунку на рахунок:
Комісія - при сумі до 5000 грн. (вкл.) - не тарифікується, при сумі понад 5000 грн. - 0,5% від суми операції, але не більше 500 грн.
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 22:10

Re: Ощадбанк

  undeadserf написав:Підкажіть як з Ощаду відправити СЕП в Альфу/Моно з мінімальною комісією?

Ну ото СЭПом по 5000 и отправляйте через Ощад24/7. Разбейте вашу сумму на части по 5К и алга, нашару. До 15:00 отправите, може этим же днём и зайдет на Моню или Аллу
Обычно у ощАда лимит активности до 50К/дн, через саппорт мона поднять до 300К/дн/мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 07:02

  Вкладчик1234 написав:Сегодня закрывал старую "Мою Картку" (карточный счёт), чтоб не перевыпустилась по сроку за 120грн.
И возникла мысль, что это банк для мазохистов.
У работников явная установка на доминирование, и может даже на унижение клиентов :)
Особенно если клиент "строптивый", и не соглашается на всё подряд с первого слова :)

Напхал таким "банкирам" по самые помидоры и закрыл в другом отделении.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 07:46

  Вкладчик1234 написав:Сегодня закрывал старую "Мою Картку" (карточный счёт), чтоб не перевыпустилась по сроку за 120грн.
И возникла мысль, что это банк для мазохистов.
У работников явная установка на доминирование, и может даже на унижение клиентов :)
Особенно если клиент "строптивый", и не соглашается на всё подряд с первого слова :)


это еще хорошо. В теме Альфа-банк, Алла, решила танкистам-барыгам закрыть счета :)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:31

proftpd66
где это у аллы такое было? чет пропустил.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:51

  mephala написав:proftpd66
где это у аллы такое было? чет пропустил.


viewtopic.php?p=4660899#p4660899

я депозит мони пополнял использовал как транзитную карту и деньги за контрабас по новой почте принимал
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:22

Re: Ощадбанк

зникли чужаки в 24/7 , припаяли красиві ікони в історії операцій (по типу моно) ...
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:54

  Вкладчик1234 написав:Сегодня закрывал старую "Мою Картку" (карточный счёт), чтоб не перевыпустилась по сроку за 120грн.
И возникла мысль, что это банк для мазохистов.
У работников явная установка на доминирование, и может даже на унижение клиентов :)
Особенно если клиент "строптивый", и не соглашается на всё подряд с первого слова :)

У меня финиш по данной карте 06/19. За сколько ее нужно закрыть, чтобы не попасть на комиссию?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:03

  anikola13 написав:
  Вкладчик1234 написав:Сегодня закрывал старую "Мою Картку" (карточный счёт), чтоб не перевыпустилась по сроку за 120грн.
И возникла мысль, что это банк для мазохистов.
У работников явная установка на доминирование, и может даже на унижение клиентов :)
Особенно если клиент "строптивый", и не соглашается на всё подряд с первого слова :)

У меня финиш по данной карте 06/19. За сколько ее нужно закрыть, чтобы не попасть на комиссию?

Я точно не знаю, как оно в Ощаде.
Поэтому перестраховался, и не тянул до последнего месяца (у меня тоже до 06.19).
Думаю, что в 06 месяце, уже есть реальный шанс получить перевыпущенную карту
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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