А там же вроде менялись тарифы, что можно перевыпустить бесплатно, если получать новую мгновенку.
Или нет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 тра, 2019 12:07
Re: Ощадбанк
А там же вроде менялись тарифы, что можно перевыпустить бесплатно, если получать новую мгновенку.
Или нет?
Додано: Вів 07 тра, 2019 12:12
Возможно.
Но я решил избавить себя от этой головной боли в постоянном мониторинге тарифов, и обхождении капканов.
Тем более, неизвестно что взбредет Ощаду в голову в любой момент. Может они захотят перевыпустить именную, а не мгновенку, и спишут со счёта.
Вобщем, ну его в баню
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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