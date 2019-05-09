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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1502150315041505 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 472 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 143 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 26% 125 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 98 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 472 Додано: Вів 07 тра, 2019 12:07 Re: Ощадбанк А там же вроде менялись тарифы, что можно перевыпустить бесплатно, если получать новую мгновенку.

Или нет? Alpha1251 Повідомлень: 166 З нами з: 02.04.12 Подякував: 65 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 12:12 Alpha1251 написав: А там же вроде менялись тарифы, что можно перевыпустить бесплатно, если получать новую мгновенку.

Или нет? А там же вроде менялись тарифы, что можно перевыпустить бесплатно, если получать новую мгновенку.Или нет?

Возможно.

Но я решил избавить себя от этой головной боли в постоянном мониторинге тарифов, и обхождении капканов.

Тем более, неизвестно что взбредет Ощаду в голову в любой момент. Может они захотят перевыпустить именную, а не мгновенку, и спишут со счёта.

Вобщем, ну его в баню Возможно.Но я решил избавить себя от этой головной боли в постоянном мониторинге тарифов, и обхождении капканов.Тем более, неизвестно что взбредет Ощаду в голову в любой момент. Может они захотят перевыпустить именную, а не мгновенку, и спишут со счёта.Вобщем, ну его в баню Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8300 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6045 раз. Подякували: 2327 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 14:14 Вкладчик1234 написав: anikola13 написав: Вкладчик1234 написав: Сегодня закрывал старую "Мою Картку" (карточный счёт), чтоб не перевыпустилась по сроку за 120грн.

И возникла мысль, что это банк для мазохистов.

У работников явная установка на доминирование, и может даже на унижение клиентов

Особенно если клиент "строптивый", и не соглашается на всё подряд с первого слова Сегодня закрывал старую "Мою Картку" (карточный счёт), чтоб не перевыпустилась по сроку за 120грн.И возникла мысль, что это банк для мазохистов.У работников явная установка на доминирование, и может даже на унижение клиентовОсобенно если клиент "строптивый", и не соглашается на всё подряд с первого слова

У меня финиш по данной карте 06/19. За сколько ее нужно закрыть, чтобы не попасть на комиссию? У меня финиш по данной карте 06/19. За сколько ее нужно закрыть, чтобы не попасть на комиссию?

Я точно не знаю, как оно в Ощаде.

Поэтому перестраховался, и не тянул до последнего месяца (у меня тоже до 06.19).

Думаю, что в 06 месяце, уже есть реальный шанс получить перевыпущенную карту Я точно не знаю, как оно в Ощаде.Поэтому перестраховался, и не тянул до последнего месяца (у меня тоже до 06.19).Думаю, что в 06 месяце, уже есть реальный шанс получить перевыпущенную карту

Була «Моя картка» до 01/19. І на гарячій лінії, і у відділенні запевняли, що автоматично не перевипускають.



У січні прийшли з клієнтом у відділення, отримали нову миттєву МК (з іншим номером рахунку). Рахунок старої МК не закривали. Дзвінком на гарячу лінію анулювали реєстрацію у веб-банкінгу. Наступного дня зареєстрували веб-банкінг на нову картку.



Рахунок старої МК досі світиться у веб-банкінгу. Але без картки до нього, вона зникла у лютому (здається, не відразу 1 лютого). Заборгованості у 120 грн по рахунку немає. Ніяких повідомлень про перевипуск старої МК не було.



Сподіваюся, з того часу процедури не змінилися. У травні буду йти знову у відділення, щоб відкрити нову МК для іншої людини (замість старої, яка до 05/19). Була «Моя картка» до 01/19. І на гарячій лінії, і у відділенні запевняли, що автоматично не перевипускають.У січні прийшли з клієнтом у відділення, отримали нову миттєву МК (з іншим номером рахунку). Рахунок старої МК не закривали. Дзвінком на гарячу лінію анулювали реєстрацію у веб-банкінгу. Наступного дня зареєстрували веб-банкінг на нову картку.Рахунок старої МК досі світиться у веб-банкінгу. Але без картки до нього, вона зникла у лютому (здається, не відразу 1 лютого). Заборгованості у 120 грн по рахунку немає. Ніяких повідомлень про перевипуск старої МК не було.Сподіваюся, з того часу процедури не змінилися. У травні буду йти знову у відділення, щоб відкрити нову МК для іншої людини (замість старої, яка до 05/19). kasuarius Повідомлень: 24 З нами з: 24.09.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1502150315041505 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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