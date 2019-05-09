RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1502150315041505

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 472
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
26%
125
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 472
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:07

Re: Ощадбанк

А там же вроде менялись тарифы, что можно перевыпустить бесплатно, если получать новую мгновенку.
Или нет?
Alpha1251
 
Повідомлень: 166
З нами з: 02.04.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:12

  Alpha1251 написав:А там же вроде менялись тарифы, что можно перевыпустить бесплатно, если получать новую мгновенку.
Или нет?

Возможно.
Но я решил избавить себя от этой головной боли в постоянном мониторинге тарифов, и обхождении капканов.
Тем более, неизвестно что взбредет Ощаду в голову в любой момент. Может они захотят перевыпустить именную, а не мгновенку, и спишут со счёта.
Вобщем, ну его в баню :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8300
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6045 раз.
Подякували: 2327 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 14:14

  Вкладчик1234 написав:
  anikola13 написав:
  Вкладчик1234 написав:Сегодня закрывал старую "Мою Картку" (карточный счёт), чтоб не перевыпустилась по сроку за 120грн.
И возникла мысль, что это банк для мазохистов.
У работников явная установка на доминирование, и может даже на унижение клиентов :)
Особенно если клиент "строптивый", и не соглашается на всё подряд с первого слова :)

У меня финиш по данной карте 06/19. За сколько ее нужно закрыть, чтобы не попасть на комиссию?

Я точно не знаю, как оно в Ощаде.
Поэтому перестраховался, и не тянул до последнего месяца (у меня тоже до 06.19).
Думаю, что в 06 месяце, уже есть реальный шанс получить перевыпущенную карту

Була «Моя картка» до 01/19. І на гарячій лінії, і у відділенні запевняли, що автоматично не перевипускають.

У січні прийшли з клієнтом у відділення, отримали нову миттєву МК (з іншим номером рахунку). Рахунок старої МК не закривали. Дзвінком на гарячу лінію анулювали реєстрацію у веб-банкінгу. Наступного дня зареєстрували веб-банкінг на нову картку.

Рахунок старої МК досі світиться у веб-банкінгу. Але без картки до нього, вона зникла у лютому (здається, не відразу 1 лютого). Заборгованості у 120 грн по рахунку немає. Ніяких повідомлень про перевипуск старої МК не було.

Сподіваюся, з того часу процедури не змінилися. У травні буду йти знову у відділення, щоб відкрити нову МК для іншої людини (замість старої, яка до 05/19).
kasuarius
 
Повідомлень: 24
З нами з: 24.09.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1502150315041505
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.