А там же вроде менялись тарифы, что можно перевыпустить бесплатно, если получать новую мгновенку.
Или нет?
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Додано: Вів 07 тра, 2019 12:07
Re: Ощадбанк
А там же вроде менялись тарифы, что можно перевыпустить бесплатно, если получать новую мгновенку.
Или нет?
Додано: Вів 07 тра, 2019 12:12
Возможно.
Но я решил избавить себя от этой головной боли в постоянном мониторинге тарифов, и обхождении капканов.
Тем более, неизвестно что взбредет Ощаду в голову в любой момент. Может они захотят перевыпустить именную, а не мгновенку, и спишут со счёта.
Вобщем, ну его в баню
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 09 тра, 2019 14:14
Була «Моя картка» до 01/19. І на гарячій лінії, і у відділенні запевняли, що автоматично не перевипускають.
У січні прийшли з клієнтом у відділення, отримали нову миттєву МК (з іншим номером рахунку). Рахунок старої МК не закривали. Дзвінком на гарячу лінію анулювали реєстрацію у веб-банкінгу. Наступного дня зареєстрували веб-банкінг на нову картку.
Рахунок старої МК досі світиться у веб-банкінгу. Але без картки до нього, вона зникла у лютому (здається, не відразу 1 лютого). Заборгованості у 120 грн по рахунку немає. Ніяких повідомлень про перевипуск старої МК не було.
Сподіваюся, з того часу процедури не змінилися. У травні буду йти знову у відділення, щоб відкрити нову МК для іншої людини (замість старої, яка до 05/19).
Додано: П'ят 10 тра, 2019 04:23
Моя картка
В апреле заканчивалась мгновенная карта, заказал через ИБ перевыпуск. 120 гривен на всякий случай взял с собой в карман. ...Денег за перевыпуск не взяли. Новая карта с тем же номером, но именная на пять лет. Денег с меня Ощад не берет, даже не понимаю почему, один раз спросил менеджера, не смогла сказать почему не берут. Я подозреваю что дело в том, что я периодически выключаю смс информирование через ИБ (ощад автоматически включает в каких-то случаях, я заметил что например когда 5000 приходит на счёт)
Додано: П'ят 10 тра, 2019 06:46
120грн д.б. снять со счета
Гляньте, мож в блоке висят, ждут када карту пополните
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 11 тра, 2019 17:34
Re: Ощадбанк
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