У меня "Картка Киянина". Использую ее только для льготного проезда в коммунальном транспорте. Никакими услугами банка не пользуюсь. Завершился срок годности старой "Картки Киянина". Заказал новую. Банку потребовалось целых три недели на выпуск новой. Вчера поехал и забрал новую. Сегодня приходит SMS: "Вам подключен SMS-банкинг". Звоню в call-центр и спрашиваю: "На каком основании, я не заказывал?". Отвечают: "Хорошо, отключим. Но услуга уже подключена, и вы должны заплатить за нее месячную абонплату".
Банк ведет себя как мелкий мошенник. Очень жаль, что Киев отдал обслуживание "Картки Киянина" в банк с отвратительным сервисом и склонным к мелкому мошенничеству.