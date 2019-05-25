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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 18:44

Картка Киянина

У меня "Картка Киянина". Использую ее только для льготного проезда в коммунальном транспорте. Никакими услугами банка не пользуюсь. Завершился срок годности старой "Картки Киянина". Заказал новую. Банку потребовалось целых три недели на выпуск новой. Вчера поехал и забрал новую. Сегодня приходит SMS: "Вам подключен SMS-банкинг". Звоню в call-центр и спрашиваю: "На каком основании, я не заказывал?". Отвечают: "Хорошо, отключим. Но услуга уже подключена, и вы должны заплатить за нее месячную абонплату".

Банк ведет себя как мелкий мошенник. Очень жаль, что Киев отдал обслуживание "Картки Киянина" в банк с отвратительным сервисом и склонным к мелкому мошенничеству.
uranplus
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 13:05

Re: Ощадбанк

  uranplus написав:Банк ведет себя как мелкий мошенник

Напишите заяву, шо не просили подключать и не понимаете, кто это сделал
Зарегистрируйте у себя в отд., хай передают по инстанции, через месяц сторнируют абонку.
А мож вам еще выписали и страховку, типа 1 кв.м. хаты? А кредлимит не подключили случаем, ну порядка +1000грн каких-то на балансе не появилось? Проверьте, я и такое слышал от пенсов :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 14:06

  clientage написав:
  uranplus написав:Банк ведет себя как мелкий мошенник

Напишите заяву, шо не просили подключать и не понимаете, кто это сделал
Зарегистрируйте у себя в отд., хай передают по инстанции, через месяц сторнируют абонку...

Может и вернут, если отделение вменяемое.
Мне вернули через 4 (четыре) месяца. Сначала заявление в отделение - ответа нет. Показываю копию с регистрацией - отвечают, что сотрудница ушла в дектрет и доступа к её документам нет.
Повторное заявление в отделение - ответа нет. Показываю копию - сотрудница уволилась, и т.д.
Заявление заказным письмом по почте на головной офис - якобы адресат отказался от получения и оно было утеряно Укрпочтой.
Думали, наверное, что надоест. Но не на того нарвались.
Заявление с уведомлением и описью вложения курьерской службой. Через неделю ответ, еще через пару дней деньги на счет.
Но осадочек остался.
acsir
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:20

acsir экий вы настойчивый, в хорошем смысле :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:35

  Кассандра написав:acsir экий вы настойчивый, в хорошем смысле :wink:


да. 7гр стоят этих курьеров и заказных писем :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:42

  v57 написав:
  Кассандра написав:acsir экий вы настойчивый, в хорошем смысле :wink:


да. 7гр стоят этих курьеров и заказных писем :)

Там была немного другая цифра, но ситуация аналогична.
Деньги деньгами, но нагло плюнули в морду. Захотелось ответить.
Письма и курьеры обошлись в три раза дороже возвращенных денег. Но я доволен.
acsir
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Повідомлень: 418
З нами з: 22.02.12
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Подякували: 66 раз.
 
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  #<1 ... 1505150615071508
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