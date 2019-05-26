У меня "Картка Киянина". Использую ее только для льготного проезда в коммунальном транспорте. Никакими услугами банка не пользуюсь. Завершился срок годности старой "Картки Киянина". Заказал новую. Банку потребовалось целых три недели на выпуск новой. Вчера поехал и забрал новую. Сегодня приходит SMS: "Вам подключен SMS-банкинг". Звоню в call-центр и спрашиваю: "На каком основании, я не заказывал?". Отвечают: "Хорошо, отключим. Но услуга уже подключена, и вы должны заплатить за нее месячную абонплату".
Банк ведет себя как мелкий мошенник. Очень жаль, что Киев отдал обслуживание "Картки Киянина" в банк с отвратительным сервисом и склонным к мелкому мошенничеству.
uranplus написав:Банк ведет себя как мелкий мошенник
Напишите заяву, шо не просили подключать и не понимаете, кто это сделал Зарегистрируйте у себя в отд., хай передают по инстанции, через месяц сторнируют абонку. А мож вам еще выписали и страховку, типа 1 кв.м. хаты? А кредлимит не подключили случаем, ну порядка +1000грн каких-то на балансе не появилось? Проверьте, я и такое слышал от пенсов
uranplus написав:Банк ведет себя как мелкий мошенник
Напишите заяву, шо не просили подключать и не понимаете, кто это сделал Зарегистрируйте у себя в отд., хай передают по инстанции, через месяц сторнируют абонку...
Может и вернут, если отделение вменяемое. Мне вернули через 4 (четыре) месяца. Сначала заявление в отделение - ответа нет. Показываю копию с регистрацией - отвечают, что сотрудница ушла в дектрет и доступа к её документам нет. Повторное заявление в отделение - ответа нет. Показываю копию - сотрудница уволилась, и т.д. Заявление заказным письмом по почте на головной офис - якобы адресат отказался от получения и оно было утеряно Укрпочтой. Думали, наверное, что надоест. Но не на того нарвались. Заявление с уведомлением и описью вложения курьерской службой. Через неделю ответ, еще через пару дней деньги на счет. Но осадочек остался.
Flamingo написав:НБУ не подключается в вопросах соблюдения/не соблюдения договорных отношений "банк-клиент"
Возможно в моем случае, НБУ сильно заинтересовал факт бесследной пропажи наличных (поврежденной банкноты) из кассы банка и он таки подключился к решению вопроса
Правильно ли я понимаю - вы сдали в Ощад повреждения купюру и она пропала? Если это так то тот факт что нбу заинтересовал ваш случай объясняется просто - нбу является одной из сторон данной операции (Ощад у вас Банкноту принявший не имеет права ничего с ней сделать кроме как отправить нбу). Поэтому за такими операциями нбу старается следить