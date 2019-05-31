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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1507150815091510> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 473 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 143 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 126 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 98 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 62 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 44 Всього голосів : 473 Додано: Пон 27 тра, 2019 22:39 Flamingo написав: Kalgan написав: Flamingo написав: НБУ не подключается в вопросах соблюдения/не соблюдения договорных отношений "банк-клиент" НБУ не подключается в вопросах соблюдения/не соблюдения договорных отношений "банк-клиент"

Возможно в моем случае, НБУ сильно заинтересовал факт бесследной пропажи наличных (поврежденной банкноты) из кассы банка и он таки подключился к решению вопроса Возможно в моем случае, НБУ сильно заинтересовал факт бесследной пропажи наличных (поврежденной банкноты) из кассы банкаи он таки подключился к решению вопроса

Правильно ли я понимаю - вы сдали в Ощад повреждения купюру и она пропала? Если это так то тот факт что нбу заинтересовал ваш случай объясняется просто - нбу является одной из сторон данной операции (Ощад у вас Банкноту принявший не имеет права ничего с ней сделать кроме как отправить нбу). Поэтому за такими операциями нбу старается следить Правильно ли я понимаю - вы сдали в Ощад повреждения купюру и она пропала? Если это так то тот факт что нбу заинтересовал ваш случай объясняется просто - нбу является одной из сторон данной операции (Ощад у вас Банкноту принявший не имеет права ничего с ней сделать кроме как отправить нбу). Поэтому за такими операциями нбу старается следить

Это было в приватбанке

Когда через 3 мес тишины я решил узнать, что с купюрой, поддержка привата не смогла найти ни одного документа у себя по этому поводу. Составили заявку-претензию. После чего мне сказали, что купюра не попала даже в кассу пересчета . Ну и исходя из ответа НБУ на мой запрос, к ним эта банкнота так же за эти 3 месяца не дошла

В итоге, мне так показалось, что СБ привата повесила эту пропажу на кассира, так как до НБУ все же банкнота не дошла

п.с. В принципе, если все защитные элементы банкноты есть, банк может признать ее платежеспособной, а потом передать НБУ на утилизацию как ветхую с остальными ветхими банкнотами. Или же отправить ее в НБУ на экспертизу. Это было в приватбанкеКогда через 3 мес тишины я решил узнать, что с купюрой, поддержка привата не смогла найти ни одного документа у себя по этому поводу. Составили заявку-претензию. После чего мне сказали, что купюра не попала даже в кассу пересчета. Ну и исходя из ответа НБУ на мой запрос, к ним эта банкнота так же за эти 3 месяца не дошлаВ итоге, мне так показалось, что СБ привата повесила эту пропажу на кассира, так как до НБУ все же банкнота не дошлап.с. В принципе, если все защитные элементы банкноты есть, банк может признать ее платежеспособной, а потом передать НБУ на утилизацию как ветхую с остальными ветхими банкнотами. Или же отправить ее в НБУ на экспертизу. Kalgan Повідомлень: 51 З нами з: 02.01.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 тра, 2019 04:49 Снятия депозита с какой суммы попадает под фин.мон? Бумажечки нужно ли готовить? anikola13 Повідомлень: 613 З нами з: 08.02.13 Подякував: 60 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 тра, 2019 05:42 Почитал я последние страницы... и понял, что мое решение в августе забрать последний депозит и сделать "Ощаду" ручкой - было единственно верным.

Да, нормальных банков, где можно держать деньги, - мало.

Но и "Ощад" к нормальным очень условно относится. Искатель Повідомлень: 2752 З нами з: 22.02.16 Подякував: 410 раз. Подякували: 824 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 тра, 2019 07:08 anikola13 написав: Снятия депозита с какой суммы попадает под фин.мон? Бумажечки нужно ли готовить? Снятия депозита с какой суммы попадает под фин.мон? Бумажечки нужно ли готовить?

В принципе если депо уже лежит - отдать должны даже без бумажечек. Нормативка по этому вопросу предусматривает что даже если банк не хочет продолжения сотрудничества то вернуть полученное ранее он все-таки обязан. А вот при приеме нового уже потребуют если сумма будет 150К+ В принципе если депо уже лежит - отдать должны даже без бумажечек. Нормативка по этому вопросу предусматривает что даже если банк не хочет продолжения сотрудничества то вернуть полученное ранее он все-таки обязан. А вот при приеме нового уже потребуют если сумма будет 150К+ Flamingo

Повідомлень: 2075 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 450 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 тра, 2019 08:12 Re: Ощадбанк Flamingo написав: anikola13 написав: Снятия депозита с какой суммы попадает под фин.мон? Бумажечки нужно ли готовить? Снятия депозита с какой суммы попадает под фин.мон? Бумажечки нужно ли готовить?

В принципе если депо уже лежит - отдать должны даже без бумажечек. Нормативка по этому вопросу предусматривает что даже если банк не хочет продолжения сотрудничества то вернуть полученное ранее он все-таки обязан. А вот при приеме нового уже потребуют если сумма будет 150К+ В принципе если депо уже лежит - отдать должны даже без бумажечек. Нормативка по этому вопросу предусматривает что даже если банк не хочет продолжения сотрудничества то вернуть полученное ранее он все-таки обязан. А вот при приеме нового уже потребуют если сумма будет 150К+ Ощад в этом плане очень демократичен, не требуют ничего не при открытие, не при закрытие. Ощад в этом плане очень демократичен, не требуют ничего не при открытие, не при закрытие. vadymbanker Повідомлень: 234 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 тра, 2019 08:37 Все он требует, особенно от тех кто Анкету заполнял абы як. Требует на основании оборотов по ИНН за последних 3 мес, примерно от 100К начинает возбуждаться.

Но при ВЫПЛАТЕ депо пока маразма замечено не было )) ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28327 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2272 раз. Подякували: 3280 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 тра, 2019 08:51 clientage написав: Все он требует, особенно от тех кто Анкету заполнял абы як. Требует на основании оборотов по ИНН за последних 3 мес, примерно от 100К начинает возбуждаться.

Но при ВЫПЛАТЕ депо пока маразма замечено не было )) Все он требует, особенно от тех кто Анкету заполнял абы як. Требует на основании оборотов по ИНН за последних 3 мес, примерно от 100К начинает возбуждаться.Но при ВЫПЛАТЕ депо пока маразма замечено не было ))

100к внутри банка или могут по всем банкам смотреть ? 100к внутри банка или могут по всем банкам смотреть ? Kalgan Повідомлень: 51 З нами з: 02.01.19 Подякував: 3 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 тра, 2019 08:56 Kalgan написав: clientage написав: Все он требует, особенно от тех кто Анкету заполнял абы як. Требует на основании оборотов по ИНН за последних 3 мес, примерно от 100К начинает возбуждаться.

Но при ВЫПЛАТЕ депо пока маразма замечено не было )) Все он требует, особенно от тех кто Анкету заполнял абы як. Требует на основании оборотов по ИНН за последних 3 мес, примерно от 100К начинает возбуждаться.Но при ВЫПЛАТЕ депо пока маразма замечено не было ))

100к внутри банка или могут по всем банкам смотреть ? 100к внутри банка или могут по всем банкам смотреть ?

Ваш, чаще всего, обезличенный оборот (р2р, нал) в корреспонденции с др. банками (р2р) понятное ж дело Ваш, чаще всего, обезличенный оборот (р2р, нал) в корреспонденции с др. банками (р2р) понятное ж дело ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28327 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2272 раз. Подякували: 3280 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 15:58 Нет приличных слов, чтобы описать работу и компетентность сотрудников этого банка.



История 1.

При открытии валютного депо на приличную сумму пристегнули для выплаты карту, за снятие с которой берут 1%. При наличии параллельно карты с бесплатным снятием. В день окончания депо в банк не пошел, был занят. Подумал - пролонгация отменена, заберу с карты потом. Ну а потом - плати 1% - а это пара сотен долларов. И ничем помочь не можем - ни в отделении, ни в поддержке. Я офигел, но сам придумал выход. Перевел деньги с карты на месячное депо и привязал его уже к нормальной карте. И даже тут они умудрились все испортить. Сначала закрыли карту (срок ее действия уже истек), потом с закрытой якобы перечислили таки на депо. Проверяю через пару дней - депо есть, денег нет, по-прежнему на закрытой карте. С боем, с письмами в Киев, переоткрыли карту и деньги перечислили, но нервов поели немало. Через месяц забрал сумму, ни секундны не колеблясь.



История 2.

Не отменил пролонгацию по двум договорам и они улетели на новый срок. Благо там столбы по-минимуму. Решил проверить договора на эти и остальные столбы - нет. Понял, что заключал онлайн, решил взять в банке твердые копии на бумаге, как это делал в ВТБ.

Час (!) сотрудница отделения пыталась найти договора (а я принес список с номерами счетов, договоров и сроками), ни одного не нашла. Утверждала, что у нее только список всех договоров и новых, и старых без всякой информации. Тыкала наугад. "Нет не тот", потом следующий. При этом у нее 10 минут грузилась программа и 15 минут обновлялась Windows. Fasepalm! В нормальном банке все заняло бы пару минут. Ввел в поиске номер договора, он нашелся через секунду, послала на печать. К тому же брала у меня карту и я вводил ее пинкод. На следующий день еще час. То они ели, то опять программа грузилась 10 минут (!). Другая сотрудница карту не просила, обходилась без нее, хотя первая утверждала, что без нее никак. Через полчаса поиска зявила, что договора, заключенные онлайн у нее не найдутся и вообще они такие не печатают. Позвонил в поддержку - да не печатают. То есть летит база (вирус Петя и т.п.) - привет семье. Нк разве что можно в приложении движение средств распечатать и квитанции о внесении с карты средств на депозит. Но ни печать, ни подпись на них никто в банке не поставит.



В общем, не знаю, как вам, а мне нервы дороже. Заберу все и забуду, как страшный сон. Есть у банка и плюсы, но каждый поход в отделение превращается в борьбу часами с некомпетентностью сотрудниц. И с программным обеспечением, которое грузится 10 минут. Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий. Burton_Hover Повідомлень: 38 З нами з: 05.12.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 4 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 чер, 2019 17:41 Зато гроші віддали всі. Ethereum Повідомлень: 536 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1507150815091510> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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