Flamingo написав:НБУ не подключается в вопросах соблюдения/не соблюдения договорных отношений "банк-клиент"
Возможно в моем случае, НБУ сильно заинтересовал факт бесследной пропажи наличных (поврежденной банкноты) из кассы банка и он таки подключился к решению вопроса
Правильно ли я понимаю - вы сдали в Ощад повреждения купюру и она пропала? Если это так то тот факт что нбу заинтересовал ваш случай объясняется просто - нбу является одной из сторон данной операции (Ощад у вас Банкноту принявший не имеет права ничего с ней сделать кроме как отправить нбу). Поэтому за такими операциями нбу старается следить
Это было в приватбанке Когда через 3 мес тишины я решил узнать, что с купюрой, поддержка привата не смогла найти ни одного документа у себя по этому поводу. Составили заявку-претензию. После чего мне сказали, что купюра не попала даже в кассу пересчета . Ну и исходя из ответа НБУ на мой запрос, к ним эта банкнота так же за эти 3 месяца не дошла В итоге, мне так показалось, что СБ привата повесила эту пропажу на кассира, так как до НБУ все же банкнота не дошла п.с. В принципе, если все защитные элементы банкноты есть, банк может признать ее платежеспособной, а потом передать НБУ на утилизацию как ветхую с остальными ветхими банкнотами. Или же отправить ее в НБУ на экспертизу.
Почитал я последние страницы... и понял, что мое решение в августе забрать последний депозит и сделать "Ощаду" ручкой - было единственно верным. Да, нормальных банков, где можно держать деньги, - мало. Но и "Ощад" к нормальным очень условно относится.
anikola13 написав:Снятия депозита с какой суммы попадает под фин.мон? Бумажечки нужно ли готовить?
В принципе если депо уже лежит - отдать должны даже без бумажечек. Нормативка по этому вопросу предусматривает что даже если банк не хочет продолжения сотрудничества то вернуть полученное ранее он все-таки обязан. А вот при приеме нового уже потребуют если сумма будет 150К+
anikola13 написав:Снятия депозита с какой суммы попадает под фин.мон? Бумажечки нужно ли готовить?
В принципе если депо уже лежит - отдать должны даже без бумажечек. Нормативка по этому вопросу предусматривает что даже если банк не хочет продолжения сотрудничества то вернуть полученное ранее он все-таки обязан. А вот при приеме нового уже потребуют если сумма будет 150К+
Ощад в этом плане очень демократичен, не требуют ничего не при открытие, не при закрытие.
Все он требует, особенно от тех кто Анкету заполнял абы як. Требует на основании оборотов по ИНН за последних 3 мес, примерно от 100К начинает возбуждаться. Но при ВЫПЛАТЕ депо пока маразма замечено не было ))
clientage написав:Все он требует, особенно от тех кто Анкету заполнял абы як. Требует на основании оборотов по ИНН за последних 3 мес, примерно от 100К начинает возбуждаться. Но при ВЫПЛАТЕ депо пока маразма замечено не было ))
100к внутри банка или могут по всем банкам смотреть ?
clientage написав:Все он требует, особенно от тех кто Анкету заполнял абы як. Требует на основании оборотов по ИНН за последних 3 мес, примерно от 100К начинает возбуждаться. Но при ВЫПЛАТЕ депо пока маразма замечено не было ))
100к внутри банка или могут по всем банкам смотреть ?
Ваш, чаще всего, обезличенный оборот (р2р, нал) в корреспонденции с др. банками (р2р) понятное ж дело
Нет приличных слов, чтобы описать работу и компетентность сотрудников этого банка.
История 1. При открытии валютного депо на приличную сумму пристегнули для выплаты карту, за снятие с которой берут 1%. При наличии параллельно карты с бесплатным снятием. В день окончания депо в банк не пошел, был занят. Подумал - пролонгация отменена, заберу с карты потом. Ну а потом - плати 1% - а это пара сотен долларов. И ничем помочь не можем - ни в отделении, ни в поддержке. Я офигел, но сам придумал выход. Перевел деньги с карты на месячное депо и привязал его уже к нормальной карте. И даже тут они умудрились все испортить. Сначала закрыли карту (срок ее действия уже истек), потом с закрытой якобы перечислили таки на депо. Проверяю через пару дней - депо есть, денег нет, по-прежнему на закрытой карте. С боем, с письмами в Киев, переоткрыли карту и деньги перечислили, но нервов поели немало. Через месяц забрал сумму, ни секундны не колеблясь.
История 2. Не отменил пролонгацию по двум договорам и они улетели на новый срок. Благо там столбы по-минимуму. Решил проверить договора на эти и остальные столбы - нет. Понял, что заключал онлайн, решил взять в банке твердые копии на бумаге, как это делал в ВТБ. Час (!) сотрудница отделения пыталась найти договора (а я принес список с номерами счетов, договоров и сроками), ни одного не нашла. Утверждала, что у нее только список всех договоров и новых, и старых без всякой информации. Тыкала наугад. "Нет не тот", потом следующий. При этом у нее 10 минут грузилась программа и 15 минут обновлялась Windows. Fasepalm! В нормальном банке все заняло бы пару минут. Ввел в поиске номер договора, он нашелся через секунду, послала на печать. К тому же брала у меня карту и я вводил ее пинкод. На следующий день еще час. То они ели, то опять программа грузилась 10 минут (!). Другая сотрудница карту не просила, обходилась без нее, хотя первая утверждала, что без нее никак. Через полчаса поиска зявила, что договора, заключенные онлайн у нее не найдутся и вообще они такие не печатают. Позвонил в поддержку - да не печатают. То есть летит база (вирус Петя и т.п.) - привет семье. Нк разве что можно в приложении движение средств распечатать и квитанции о внесении с карты средств на депозит. Но ни печать, ни подпись на них никто в банке не поставит.
В общем, не знаю, как вам, а мне нервы дороже. Заберу все и забуду, как страшный сон. Есть у банка и плюсы, но каждый поход в отделение превращается в борьбу часами с некомпетентностью сотрудниц. И с программным обеспечением, которое грузится 10 минут.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.