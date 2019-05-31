Додано: Суб 01 чер, 2019 15:58

Нет приличных слов, чтобы описать работу и компетентность сотрудников этого банка.



История 1.

При открытии валютного депо на приличную сумму пристегнули для выплаты карту, за снятие с которой берут 1%. При наличии параллельно карты с бесплатным снятием. В день окончания депо в банк не пошел, был занят. Подумал - пролонгация отменена, заберу с карты потом. Ну а потом - плати 1% - а это пара сотен долларов. И ничем помочь не можем - ни в отделении, ни в поддержке. Я офигел, но сам придумал выход. Перевел деньги с карты на месячное депо и привязал его уже к нормальной карте. И даже тут они умудрились все испортить. Сначала закрыли карту (срок ее действия уже истек), потом с закрытой якобы перечислили таки на депо. Проверяю через пару дней - депо есть, денег нет, по-прежнему на закрытой карте. С боем, с письмами в Киев, переоткрыли карту и деньги перечислили, но нервов поели немало. Через месяц забрал сумму, ни секундны не колеблясь.



История 2.

Не отменил пролонгацию по двум договорам и они улетели на новый срок. Благо там столбы по-минимуму. Решил проверить договора на эти и остальные столбы - нет. Понял, что заключал онлайн, решил взять в банке твердые копии на бумаге, как это делал в ВТБ.

Час (!) сотрудница отделения пыталась найти договора (а я принес список с номерами счетов, договоров и сроками), ни одного не нашла. Утверждала, что у нее только список всех договоров и новых, и старых без всякой информации. Тыкала наугад. "Нет не тот", потом следующий. При этом у нее 10 минут грузилась программа и 15 минут обновлялась Windows. Fasepalm! В нормальном банке все заняло бы пару минут. Ввел в поиске номер договора, он нашелся через секунду, послала на печать. К тому же брала у меня карту и я вводил ее пинкод. На следующий день еще час. То они ели, то опять программа грузилась 10 минут (!). Другая сотрудница карту не просила, обходилась без нее, хотя первая утверждала, что без нее никак. Через полчаса поиска зявила, что договора, заключенные онлайн у нее не найдутся и вообще они такие не печатают. Позвонил в поддержку - да не печатают. То есть летит база (вирус Петя и т.п.) - привет семье. Нк разве что можно в приложении движение средств распечатать и квитанции о внесении с карты средств на депозит. Но ни печать, ни подпись на них никто в банке не поставит.



В общем, не знаю, как вам, а мне нервы дороже. Заберу все и забуду, как страшный сон. Есть у банка и плюсы, но каждый поход в отделение превращается в борьбу часами с некомпетентностью сотрудниц. И с программным обеспечением, которое грузится 10 минут.

Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий.