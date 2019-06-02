Burton_Hover Вы конечно, про печать и подпись немного приукрасили. Тут без них ничего не делается. Но в целом правы.
Ну а что Вы хотели от совкового банка?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 чер, 2019 18:09
Burton_Hover Вы конечно, про печать и подпись немного приукрасили. Тут без них ничего не делается. Но в целом правы.
Ну а что Вы хотели от совкового банка?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 01 чер, 2019 23:18
В смысле преукрасил? У меня 5 депозитов, открывавшихся он-лайн, и получить для них договор с подписью и печатью, как меня уверяют, невозможно. И в отделении, и по звонку в поддержку. Хотя в том же ВТБ это делали сразу и без проблем.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:19
Истекает крупный многофондовый депо в валюте. Как с минимальным напрягом снять? Надо идти в отделение где открывал или есть отделения где с большей вероятностью подтвердят заказ? По телефону примут заказ?
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:51
Можете попробовать позвонить в любое удобное отделение вашего города, может примут заявку. Я заказывал у главного кассира в отделении (не в том где открывал депо), на бумажке написал сумму и свои данные.
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