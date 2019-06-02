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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1507150815091510

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 473
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
143
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
126
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
44
Всього голосів : 473
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:09

Burton_Hover Вы конечно, про печать и подпись немного приукрасили. Тут без них ничего не делается. Но в целом правы.
Ну а что Вы хотели от совкового банка?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:18

  Фантом написав:Burton_Hover Вы конечно, про печать и подпись немного приукрасили. Тут без них ничего не делается. Но в целом правы.
Ну а что Вы хотели от совкового банка?


В смысле преукрасил? У меня 5 депозитов, открывавшихся он-лайн, и получить для них договор с подписью и печатью, как меня уверяют, невозможно. И в отделении, и по звонку в поддержку. Хотя в том же ВТБ это делали сразу и без проблем.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:19

Истекает крупный многофондовый депо в валюте. Как с минимальным напрягом снять? Надо идти в отделение где открывал или есть отделения где с большей вероятностью подтвердят заказ? По телефону примут заказ?
tano
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:51

  tano написав:Истекает крупный многофондовый депо в валюте. Как с минимальным напрягом снять? Надо идти в отделение где открывал или есть отделения где с большей вероятностью подтвердят заказ? По телефону примут заказ?


Можете попробовать позвонить в любое удобное отделение вашего города, может примут заявку. Я заказывал у главного кассира в отделении (не в том где открывал депо), на бумажке написал сумму и свои данные.
demichh
 
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  #<1 ... 1507150815091510
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