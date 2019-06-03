Додано: Суб 01 чер, 2019 18:09

Burton_Hover Вы конечно, про печать и подпись немного приукрасили. Тут без них ничего не делается. Но в целом правы.

Ну а что Вы хотели от совкового банка?

Кто не пьёт, тот не рискует.