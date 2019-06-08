Flamingo написав:

ol_zy написав: Я правда так и не понял каким боком из ощада видят на казначейском счету в тот же день, а из привата через несколько дней - бред какой-то. Я правда так и не понял каким боком из ощада видят на казначейском счету в тот же день, а из привата через несколько дней - бред какой-то.

Легко. Деньги заходят от банка общей суммой - а расшифровки в разрезе клиентов приходят отдельно. Причём от ощАДА по какому нибудь арму в МеДок в онлайне, а от привата чуть ли не на бумаге да ещё и голубиной почтой. ИМХО Налоговики с казначейством то ещё днище. И да у них поступившие но не разнесенные вовремя по статьям суммы могут быть причиной недополучения премии.Но бывают истории и другого плана. Моя дочка училась в универе, на платном. Ну а я податкову знижку несколько лет оформляли. И вот один из годов озадачивают меня в налоговой, что любые мои счета в любых банках не подходят - надо только счёт в - вдумайтесь - в "пивне" (тот ещё гигант мысли:)). Но человек я послушный, счёт открыл, с меня Півень ещё и 10грн. Тогда поимел, ну и на этом наши отношения закончились (деньги по р2р я сразу вывел). А на следующий год уже можно было указывать любые счета. Так я и не понял, как этот Півень (у нас не Одесса, поэтому тут он никто и звать его никак), смог договорится с областной налоговой, что они всех местных получателей знижки стали в него направлять